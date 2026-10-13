Aktien New York Ausblick
Goldman Sachs treibt Dow an - Chip-Aktien schwach
- Dow dürfte dank starker Goldman-Zahlen zulegen
- Nasdaq 100 wegen Chinas Chipfortschritten schwächer
- Citigroup und Johnson & Johnson enttäuschen Anleger
NEW YORK (dpa-AFX) - Getrennte Wege könnten am Dienstag die maßgeblichen Börsenbarometer in den USA einschlagen. Während der Leitindex Dow Jones Industrial steigen dürfte, nicht zuletzt angetrieben von starken Geschäftszahlen von Goldman Sachs , stehen die Ampeln für die Halbleiterbranche auf rot. Der von den Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 wird mit Verlusten erwartet.
Am Tag der großen US-Banken ragte Goldman Sachs heraus. Das Investmenthaus hat im vergangenen Quartal im Aktienhandel deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Das verhalf den Aktien vorbörslich zu einem Plus von 3,6 Prozent. Die Aktie ist mit über zehn Prozent Indexgewicht der schwerste Titel im Dow und treibt diesen somit an. Der Broker IG berechnete den Dow gut eine Stunde vor Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 52.240 Zähler.
Der Nasdaq 100 dürfte dagegen laut IG um 0,7 Prozent auf 30.450 Punkte nachgeben. Anleger in der Tech-Welt sorgen sich um Konkurrenz aus China. Einem Zeitungsbericht zufolge macht Chinas Speicherchip-Hersteller CXMT große technologische Fortschritte. Das lastete in Asien und Europa auf der Chip-Branche und dürfte auch an der Nasdaq vor allem Titel wie Micron , Sandisk und Seagate nach unten drücken. Vorbörslich büßten diese zwischen vier und sechs Prozent ein.
Enttäuscht reagierten Anleger auf die Quartalsbilanz der Citigroup , der Kurs büßte vorbörslich knapp zwei Prozent ein. Die Aktien von JPMorgan legten leicht zu nach der Vorlage der Zahlen zum vergangenen Quartal. Die Papiere von Wells Fargo gaben hingegen nach der Quartalsbilanz der Bank um gut ein Prozent nach.
Schlecht kamen auch die Geschäftszahlen von Johnson & Johnson an, die Aktien des Konsumgüterriesen fielen vorbörslich um gut zwei Prozent. Die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth gewannen 2,7 Prozent nach einer Erhöhung der Gewinnprognose für das Geschäftsjahr./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 299,6 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +48,51 %/+93,06 % bedeutet.
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Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
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|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Schöne Grüße aus New York!
Dividendenstatistik September 2026
im Gesamtjahr 19,7% über Vorjahr – im September 26,9%...es gab zwei September-Zahler, die im Vorjahr erst im Oktober kamen.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Advanced Info Service
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Dusit Medical Services
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Bank of Hawaii
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Banpu
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png BHP
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Bumitama
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bumrungrad Hospital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png BW LPG
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Charoen Pokhpand
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Chevron
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Clearway Energy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Conagra
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Contact Energy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Dow Inc
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png First Hawaii Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/bm.png Flex LNG
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Fortescue
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gaming and Leisure Properties
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Heartland Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Hershey
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Indorama Ventures
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png International Seaways
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Johnson & Johnson
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Kiatnakin
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png L3 Harris
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Lockheed Martin
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street Capital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png McDonalds
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Minor International
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Next Era
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png PTT GC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Ratch
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Raytheon
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Regis Healthcare
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Rio Tinto
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Supalai
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thai Tap Water
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thai Union
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Tisco
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png TMB
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Weyershauser
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Woodside Energy