Emperor Metals - Hochgradige Vererzung könnte weiter wachsen

Mit dem Nachweis von sichtbarem Gold in Bohrloch DQ26-55 verdichten sich bei Emperor Metals (CSE: AUOZ; OTCQB: EMAUF; FSE: 9NH) die Hinweise auf eine zusammenhängende, hochgradige Goldzone auf dem Projekt Duquesne West in Québec. Der Fund innerhalb eines 20 Meter mächtigen Pyritabschnitts liegt in direkter Nachbarschaft zu früheren Spitzengehalten und stützt das geologische Modell eines hochgradigen Kernbereichs innerhalb des etablierten Abitibi-Grünsteingürtels.

Emperor Metals: Sichtbares Gold bestätigt hochgradigen Trend

Bohrloch DQ26-55 traf in rund 351 Metern vertikaler Tiefe (398 Meter Bohrtiefe) auf sichtbares Freigold. Die strategische Bedeutung dieses Treffers liegt vor allem in seiner unmittelbaren räumlichen Nähe zu zwei der bislang stärksten Abschnitte des Projekts: Er befindet sich lediglich 30 Meter oberhalb von Bohrloch DQ26-20 (15,0 Meter mit durchschnittlich 61,0 g/t Gold) und etwa 15 Meter östlich einer historischen Bohrung von Santa Fe (16,0 Meter mit 20,9 g/t Gold).

Sichtbares Gold vom Duquesne West-Projekt; Quelle: Emperor Metals



Die wesentlichen Eckdaten der Entdeckung und des Projekts im Überblick:

Starke Kontinuität: Der Neufund stützt die Annahme einer zusammenhängenden hochgradigen Linse zwischen den bekannten Bohrpunkten im konzeptionellen Tagebaubereich.

Erheblicher Raum für Erweiterungen: Da der nächste Bohrdurchstoßpunkt entlang des Trends mehr als 70 Meter entfernt liegt, verbleibt substanzieller Spielraum für die Vergrößerung der Zone.

Etablierte Ressourcenbasis: Duquesne West verfügt bereits über eine abgeleitete Ressource (Inferred) von 1,46 Millionen Unzen Gold (26,9 Mio. Tonnen mit 1,69 g/t Gold).

Massiver Zuwachs an Daten: Das Explorationsprogramm 2026 liefert über 28.000 Meter an neuer Datenbasis, bestehend aus 20.479 Bohrmetern und 7.884 Metern nachbeprobter historischer Kerne.



KI-gestützte Strukturmodelle eröffnen Potenzial in der Tiefe

Neben den laufenden Bohrungen nutzt Emperor Metals künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur Neuinterpretation historischer Daten. Die Modelle deuten darauf hin, dass sich das mineralisierte System über die bisherigen Grenzen hinaus in die Tiefe fortsetzt – Areale, die bislang weder durch Bohrungen noch durch systematische Probenahmen erschlossen wurden.

Das 1.389 Hektar große Projekt im Duparquet-Goldcamp bietet durch die Kombination aus breiten, niedriggradigeren Zonen und eingelagerten hochgradigen Erzkörpern sowohl Optionen für Tagebau- als auch für Untertageszenarien. Während die Sichtung von Freigold eine verlässliche quantitative Gehaltsbestimmung nicht ersetzt, liefern die nun anstehenden Laboranalysen für DQ26-55 den nächsten unmittelbaren Katalysator für das geplante Ressourcen-Update.

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