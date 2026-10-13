BVB ohne Schlotterbeck nach Norwegen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist ohne Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck nach Norwegen zum Champions-League-Spiel bei FK Bodö/Glimt gereist. Der Fußball-Bundesligist nannte "Belastungssteuerung" als Grund dafür. "Bei Union Berlin wird er dann auch wieder dabei sein", kündigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei der Abreise des Teams am Dienstag am Flughafen an. Nach dem Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim norwegischen Meister tritt der Bundesligazweite am Samstag in Berlin an.

"Er hatte eine lange Verletzungspause, ist relativ schnell zurückgekommen, noch vor der Länderspielpause. Dann hat er sich bei der Nationalmannschaft wieder verletzt und hat bei uns direkt wieder gespielt. Es geht jetzt einfach darum, ihn ein bisschen runterzufahren", sagte Ricken weiter. Die Dortmunder müssen in Norwegen zudem bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt auf Kunstrasen spielen.