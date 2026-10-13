BVB ohne Schlotterbeck nach Norwegen
- Dortmund reist ohne Schlotterbeck nach Norwegen
- Belastungssteuerung soll den Nationalspieler schonen
- Schlotterbeck soll gegen Union Berlin zurückkehren
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist ohne Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck nach Norwegen zum Champions-League-Spiel bei FK Bodö/Glimt gereist. Der Fußball-Bundesligist nannte "Belastungssteuerung" als Grund dafür. "Bei Union Berlin wird er dann auch wieder dabei sein", kündigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei der Abreise des Teams am Dienstag am Flughafen an. Nach dem Vorrundenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim norwegischen Meister tritt der Bundesligazweite am Samstag in Berlin an.
"Er hatte eine lange Verletzungspause, ist relativ schnell zurückgekommen, noch vor der Länderspielpause. Dann hat er sich bei der Nationalmannschaft wieder verletzt und hat bei uns direkt wieder gespielt. Es geht jetzt einfach darum, ihn ein bisschen runterzufahren", sagte Ricken weiter. Die Dortmunder müssen in Norwegen zudem bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt auf Kunstrasen spielen.
Schlotterbeck hatte sich im Sommer bei der WM einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Zu den ersten Länderspielen nach der WM unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp war er rechtzeitig zurückgekehrt, hatte sich dort aber erneut am Sprunggelenk verletzt. Trotzdem hatte er beim 2:2 am Freitag in der Liga gegen Werder Bremen wieder auf dem Platz gestanden und zum 2:0 getroffen./lap/DP/mis
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Neuer gehört längst aufs Altenteil. Er ist nach seinem schweren Skiunfall nie wieder der Alte gewesen. Es ist traurig, aber er muss loslassen lernen.
Dass die Bayern durch ihre Spielweise aber auch immer die erste Halbzeit verschlafen. Was macht Kompany nur falsch? 😉