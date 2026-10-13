🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    RONDUP 2/BVB-Statement vor XXL-Wochen

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kovac verlängert bis 2029

    Für Sie zusammengefasst
    • Kovac verlängert beim BVB bis zum Sommer 2029
    • Dortmund absolviert acht Spiele in nur 24 Tagen
    • Ohne Schlotterbeck spielt der BVB auf Kunstrasen
    RONDUP 2/BVB-Statement vor XXL-Wochen - Kovac verlängert bis 2029
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND/BODÖ (dpa-AFX) - Borussia Dortmund startet mit einem wichtigen Zeichen in die XXL-Reise- und Strapazen-Wochen. Vor dem Champions-League-Vorrundenmatch am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei FK Bodö/Glimt 80 Kilometer nördlich des Polarkreises verkündete der Bundesligazweite die Vertragsverlängerung von Trainer Niko Kovac. Der 54-Jährige soll seine Arbeit bei den Schwarz-Gelben zunächst bis zum 30. Juni 2029 fortsetzen.

    "Mir war wichtig, dass wir auch auf der Trainerposition ein Zeichen der Kontinuität setzen", sagte BVB-Sportchef Lars Ricken, der vor zwei Wochen selbst erst zusammen mit seinen Geschäftsführerkollegen Carsten Cramer und Thomas Treß beim Revierclub verlängert hatte.

    Die Verlängerung von Kovac galt als Formsache, auch wenn der gebürtige Berliner Anfang 2025 zunächst mit Skepsis im Umfeld empfangen worden war. Auch der pragmatische Spielstil unter dem Kroaten passt nicht jedem. Dennoch sprechen die Zahlen für Kovac. In 53 Bundesliga-Partien sammelte der BVB unter ihm 114 Punkte. Mit einem Punkteschnitt von 2,15 Zählern ist er der erfolgreichste Trainer in der BVB-Geschichte.

    Kein BVB-Trainer sammelte bislang mehr Punkte im Schnitt

    "Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg", sagte Ricken. Nach der Trennung vom glücklosen Nuri Sahin stabilisierte Kovac die Dortmunder zunächst und führte sie erneut in die Champions League. "Wir sehen großes Potenzial und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit voller Überzeugung und großer Entschlossenheit noch viel erreichen können", sagte Kovac, der mit Eintracht Frankfurt 2018 den DFB-Pokal und mit Bayern München 2019 das Double aus Pokal und Meisterschaft gewann. "Wir haben alle den großen Traum, einen Titel zu holen", sagte Ricken zu den eigenen Ambitionen

    In der aktuellen Saison stehen die Dortmunder nach fünf Spieltagen punktgleich mit dem SC Freiburg auf Platz zwei der Liga. Das unglückliche 2:2 am vergangenen Freitag gegen Werder Bremen verhinderte die Verteidigung der Tabellenführung. "So ärgerlich das alles ist, so unnötig das auch alles ist, gilt es jetzt auch weiterhin die Mannschaft zu stärken, weiter das Vertrauen auszusprechen", sagte Ricken.

    11.300 Flugkilometer in sechs Tagen

    Insofern scheint die Verkündung der Vertragsverlängerung gerade jetzt konsequent. Der BVB steht vor wichtigen Wochen und acht Spielen binnen 24 Tagen. "Wir haben jetzt Bodö, dann kommen wir einen Tag zurück, dann fliegen wir nach Berlin und kommen einen Tag zurück. Dann können wir schon wieder nach Aserbaidschan", sagte Ricken zu den Reisestrapazen der kommenden Tage mit zwei extrem Auswärtsspielen in der Königsklasse des europäischen Fußballs. Dabei fallen rund 11.300 Reisekilometer in nur sechs Tagen an.

    Gleich zum Start dieser extremen Phase wartet am Mittwoch indes ein unangenehmes Spiel beim norwegischen Vizemeister. In der Kleinstadt jenseits des Polarkreises muss der BVB auf Kunstrasen antreten. "Das ist natürlich ganz anders, der Ball wird schneller, die Bewegungen werden vielleicht ein bisschen langsamer aussehen als sonst", sagte Nationalverteidiger Waldemar Anton und Ricken meinte: "Wir gehen schon davon aus, dass es kein großer Spaß, sondern eine große Herausforderung wird."

    Ohne Schlotterbeck nach Norwegen

    "Die Temperaturen liegen irgendwo knapp über null, aber gefühlt bei minus sieben Grad. Dann spielen wir noch auf Kunstrasen, das haben die Spieler zuletzt irgendwann im Jugendbereich gemacht", warnte Ricken weiter. Wohl auch wegen der Umstände verzichtet der BVB in Bodö auf Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck. "Die Gründe liegen in der Belastungsteuerung", sagte Ricken.

    Der Abwehrspieler hatte sich bei der WM im Sommer einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und war rechtzeitig zu den ersten Länderspielen unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp zurückgekehrt. Bei der Nationalmannschaft verletzt er sich sogleich wieder, stand beim 2:2 am Freitag gegen Bremen aber wieder auf dem Platz und traf auch direkt. "Es geht jetzt einfach darum, ihn ein bisschen runterzufahren", sagte Ricken./lap/DP/men

    Borussia Dortmund

    0,00 %
    -1,28 %
    -3,43 %
    +1,98 %
    -12,94 %
    -18,45 %
    -36,68 %
    -38,75 %
    -69,20 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,095 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,55 %/+61,55 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Dividendentermin und die Frage, ob die BVB-Aktie vor der Hauptversammlung in der Vergangenheit regelmäßig gestiegen ist. Als fundamentaler Risikofaktor wird eine mögliche Gefährdung der Champions-League-Qualifikation bei schwächerem Verlauf der Rückrunde angesprochen.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RONDUP 2/BVB-Statement vor XXL-Wochen Kovac verlängert bis 2029 Borussia Dortmund startet mit einem wichtigen Zeichen in die XXL-Reise- und Strapazen-Wochen. Vor dem Champions-League-Vorrundenmatch am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei FK Bodö/Glimt 80 Kilometer nördlich des Polarkreises verkündete der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     