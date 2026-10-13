Asyl-Zuständigkeiten - von der Leyen mahnt Regierungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnt die Mitgliedsstaaten, Asylbewerber zuverlässiger zurückzunehmen, für die sie zuständig sind. Damit das Gemeinsame Europäische Asylsystem (Geas) gut funktioniere, sei es entscheidend, dass Zuständigkeitsregeln beachtet würden, heißt es in einem Schreiben der deutschen Spitzenpolitikerin an die europäischen Staats- und Regierungschefs.

Einem im Juli veröffentlichten EU-Bericht zufolge blockiert besonders Italien die Rücküberstellung von Schutzsuchenden aus anderen Mitgliedsländern. In den ersten drei Wochen nach Inkrafttreten des neuen EU-Asylsystems lehnten die italienischen Behörden demnach zwölfmal ab, Schutzsuchende wieder aufzunehmen, für die sie zuständig sind. Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es, die genannten Fälle bezögen sich nicht auf Deutschland, sondern ausschließlich auf andere Mitgliedsstaaten.