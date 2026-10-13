Elmos Semiconductor Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 13.10.2026

Der Abwärtstrend bei Elmos Semiconductor hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -4,01 % zu Buche, die Aktie notiert bei 134,20€. Der Kursrückgang der Elmos Semiconductor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,01 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Elmos Semiconductor Verluste von -19,01 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die Elmos Semiconductor Aktie damit -15,24 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,81 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Elmos Semiconductor +38,48 % gewonnen.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,24 % 1 Monat -4,81 % 3 Monate -19,01 % 1 Jahr +71,90 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 13.10.2026, 14:53 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,30 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Angesichts leicht nachgebender Ölpreise und trotz eines weltweit erneut unter Druck geratenen Technologiesektors hat der Dax am Dienstag moderat zugelegt. Der nur mit wenigen Techaktien bestückte deutsche Leitindex gewann im frühen Geschäft 0,4 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -3,38 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,03 %. ON Semiconductor verliert -2,24 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -1,92 %.

Die Aktie von Elmos Semiconductor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 29,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 28,15 %, über 10 Jahre bei 26,20 %.

Elmos Semiconductor Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Elmos Semiconductor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Elmos Semiconductor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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