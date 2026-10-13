CTS Eventim Aktie steigt um +2,09 % - 13.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die CTS Eventim Aktie. Mit einer Performance von +2,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der CTS Eventim Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +8,56 %.

Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um +5,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim -22,68 % verloren.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,73 % 1 Monat +6,94 % 3 Monate +8,56 % 1 Jahr -23,70 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Stand: 13.10.2026, 14:53 Uhr

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,86 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der …

Die Aktie von CTS Eventim erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,86 %, über 10 Jahre bei 6,31 %.

CTS Eventim Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CTS Eventim Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CTS Eventim Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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