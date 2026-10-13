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    Besonders beachtet!

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    CTS Eventim Aktie steigt um +2,09 % - 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CTS Eventim Aktie bisher um +2,09 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.

    Besonders beachtet! - CTS Eventim Aktie steigt um +2,09 % - 13.10.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die CTS Eventim Aktie am 13.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die CTS Eventim Aktie. Mit einer Performance von +2,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der CTS Eventim Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +8,56 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um +5,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CTS Eventim -22,68 % verloren.

    CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,73 %
    1 Monat +6,94 %
    3 Monate +8,56 %
    1 Jahr -23,70 %
    Stand: 13.10.2026, 14:53 Uhr

    Informationen zur CTS Eventim Aktie

    Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,86 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Goldman startet CTS Eventim mit 'Neutral' - Ziel 68 Euro


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der …

    GOLDMAN SACHS stuft CTS EVENTIM auf 'Neutral'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der …

    Die Aktie von CTS Eventim erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,86 %, über 10 Jahre bei 6,31 %.

    CTS Eventim Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CTS Eventim Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CTS Eventim Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    CTS Eventim

    +1,84 %
    +5,73 %
    +6,94 %
    +8,56 %
    -23,70 %
    +6,01 %
    -6,53 %
    +88,37 %
    +893,47 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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