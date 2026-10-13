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    Citigroup wächst dank starken Anleihehandels stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihe-, Devisen- und Rohstoffhandel stärkt Citi
    • Citi steigert Quartalserträge um knapp acht Prozent
    • Nettogewinn wächst um mehr als ein Drittel
    Citigroup wächst dank starken Anleihehandels stärker als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen hat die Citigroup in den vergangenen Monaten kräftig angeschoben. Auch im Aktienhandel lief es überraschend rund. So konnte Citi ein eher schwaches Abschneiden bei der Beratung rund um Fusionen und Übernahmen ausgleichen.

    Insgesamt stiegen die Erträge im dritten Quartal um knapp 8 Prozent auf 23,85 Milliarden Dollar (21,3 Mrd Euro), wie die US-Großbank am Dienstag in New York mitteilte. Es war laut Bankchefin Jane Fraser das stärkste Ergebnis für diesen Zeitraum seit einem Jahrzehnt. Der Nettogewinn wuchs sogar um mehr als ein Drittel auf 5,2 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse lagen damit über den Markterwartungen, doch Anleger waren zunächst nicht überzeugt: Im vorbörslichen US-Handel gab die Citi-Aktie nach.

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    Der Anleihehandel der Citi ist der zweitgrößte der Wall-Street-Banken und damit von großer Bedeutung für das Institut. Angesichts steigender Zinsen haben Anleger allerdings momentan die Sorge, dass das lukrative Geschäft ins Stocken geraten könnte.

    Die Citigroup scheint diese Turbulenzen aber bislang besser zu meistern als ihre Konkurrenten: JPMorgan meldete kurz zuvor einen überraschenden Ertragsrückgang im Anleihehandel - der erste dieser Art seit mehr als zwei Jahren./lew/stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 300,8 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 356,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +8,03 %/+29,97 % bedeutet.





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