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    Anleger trotzdem enttäuscht

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    Johnson & Johnson hebt Gewinnprognose an: Das nächste Spin-Off kommt!

    Johnson & Johnson übertrifft die Gewinnerwartungen dank starker Medikamentenumsätze, während die schwächelnde Medizintechnik-Sparte DePuy Synthes nun abgespalten werden soll.

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    Anleger trotzdem enttäuscht - Johnson & Johnson hebt Gewinnprognose an: Das nächste Spin-Off kommt!
    Foto: Richard Drew - AP

    Johnson & Johnson (J&J) hat im dritten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet. Treiber war vor allem das Immunmittel Tremfya, dessen Umsatz um 68 Prozent zulegte und damit selbst optimistische Schätzungen übertraf. Auch das Psychopharmakon Caplyta wuchs um 66 Prozent, weil es inzwischen zusätzlich bei Depressionen eingesetzt wird. Insgesamt stieg der Umsatz im Pharmageschäft um 7,7 Prozent.

    Da J&J traditionell als erster großer Pharmakonzern berichtet, gelten die Zahlen als früher Hinweis darauf, wie die Branche mit politischen Veränderungen und dem Führungswechsel bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zurechtkommt.

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    Schwächer entwickelte sich die Medizintechnik-Sparte. Als Gründe nannte Finanzvorstand Joe Wolk den Konflikt im Nahen Osten sowie Sparmaßnahmen in europäischen Ländern, die das Auslandsgeschäft mit medizinischen Geräten belastet hätten. Schon im Vorquartal hatte die Sparte wegen Schwäche bei den Herzpumpen der Tochter Abiomed die Erwartungen leicht verpasst.

    Der Konzern treibt deshalb die Abspaltung seiner Orthopädie-Sparte DePuy Synthes voran, zu der Hüft- und Knieimplantate gehören. Wolk sagte, man tendiere inzwischen zu einer reinen Abspaltung statt eines Verkaufs und peile dafür Mitte 2027 an. 

    Zugleich hob Johnson & Johnson die Gewinnprognose für das laufende Jahr an: Erwartet wird nun ein bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 11,05 und 11,15 US-Dollar, nach zuvor 10,96 bis 11,11 US-Dollar, und damit über den Analystenschätzungen.

    Die Aktie fiel im vorbörslichen Handel in New York am Dienstag um 2,3 Prozent, steht auf Zwölfmonatssicht aber mit 38 Prozent im Plus, während der S&P 500 im selben Zeitraum um 19 Prozent zulegte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 231,1EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 15:10 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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