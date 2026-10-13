Unitedhealth Group - Aktie schießt in die Höhe - 13.10.2026

Die Unitedhealth Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,56 % auf 352,40€ zulegen. Das sind +12,10 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Die Unitedhealth Group Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,00 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,56 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

UnitedHealth Group ist ein integrierter US-Gesundheitskonzern mit den Sparten UnitedHealthcare (Krankenversicherungen) und Optum (Gesundheits-IT, Datenanalyse, Versorgungsmanagement). Weltweit führend im Managed-Care-Markt. Wichtige Konkurrenten: CVS/Aetna, Cigna, Elevance, Humana. Stärke/USP: vertikal integriertes Modell, starke Datenkompetenz, enorme Skaleneffekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Unitedhealth Group-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -5,03 % hinnehmen mussten.

Auf Wochensicht steht bei der Unitedhealth Group Aktie damit ein Gewinn von +4,81 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,08 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Unitedhealth Group +25,48 % gewonnen.

Während Unitedhealth Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,86 %.

Unitedhealth Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,81 % 1 Monat +8,08 % 3 Monate -5,03 % 1 Jahr +18,20 %

Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

Stand: 13.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 898 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 317,57 Mrd.EUR € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. Humana notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Centene notiert im Plus, mit +0,60 %.

Die Aktie von Unitedhealth Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -12,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,51 %, über 10 Jahre bei 10,90 %.

Unitedhealth Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Unitedhealth Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Unitedhealth Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.