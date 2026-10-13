CurTec erweitert Produktions- und Lagerkapazitäten in den USA

WESTMINSTER, S.C., 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CurTec USA investiert 10 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Standorts in Westminster und schafft zehn neue Arbeitsplätze. Das Projekt erhöht die Produktions- und Lagerkapazitäten und erweitert das in den USA hergestellte Produktsortiment.

Die Erweiterung umfasst rund 2.536 m² und mehr als 2.000 zusätzliche Palettenstellplätze. Baubeginn ist im Oktober 2026, die Fertigstellung wird für das zweite Quartal 2027 erwartet.

„Als wir Westminster 2023 eröffneten, wollten wir näher an unseren nordamerikanischen Kunden sein und eine Grundlage für weiteres Wachstum schaffen", erklärt Bart van Berkel, CEO von CurTec. „Mit dieser Erweiterung stärken wir die lokale Produktion, unsere Lagerbestände und die Versorgungssicherheit. Gleichzeitig bauen wir unser US-Produktsortiment aus."

Ausbau der lokalen Produktion

Eine neue Extrusionsblasformanlage wird die Kapazitäten deutlich steigern und die lokale Herstellung kleinerer Verpackungsgrößen ermöglichen. CurTec plant, noch 2026 Click Pack Eimer mit 6 und 10 Litern Fassungsvermögen in Westminster zu produzieren. Kleinere Weithalsfässer sollen 2027 folgen.

„Durch den gleichzeitigen Ausbau von Produktion und Lagerhaltung können wir flexibler auf die Kundennachfrage reagieren", erklärt Roy Kuipers, Operations Director bei CurTec. „Außerdem können wir künftig einen größeren Teil unseres Sortiments vor Ort herstellen."

„Westminster wurde von Anfang an auf weiteres Wachstum ausgelegt", sagt Martin Lamar, Standortleiter USA. „Jetzt erweitern wir unsere Kapazitäten und Kompetenzen und verstärken gleichzeitig unser lokales Team."

„Heute ist erneut ein guter Tag für die Wirtschaft im Oconee County", erklärt Jamie Gilbert, Präsident und CEO der Oconee Economic Alliance. „Nur drei Jahre nach der Standorteröffnung zeigt diese Investition das Vertrauen von CurTec in unsere Arbeitskräfte und unseren Wirtschaftsstandort. Wir schätzen unsere Partnerschaft und freuen uns auf das weitere Wachstum von CurTec in unserer Region."

Fünf Fakten im Überblick

- CurTec USA erweitert seinen Standort im Oconee County.

- Investition von 10 Millionen US-Dollar und zehn neue Arbeitsplätze.

- High Performance Verpackungen für Life Sciences und Feinchemie.

- Standort: 365 Oconee Business Parkway, Westminster, South Carolina.

- Karriere: careersatcurtec.com

Über CurTec

CurTec unterstützt Unternehmen aus Life Sciences und Feinchemie mit High Performance Verpackungen für sicheres Handling und Containment kritischer Materialien. Die Produktionsstandorte in Westminster (USA) und Rijen (Niederlande) sind GMP-zertifiziert.

Pressekontakt

Marc Martens

Marketing Communications Manager

CurTec USA, LLC

CurTec Nederland B.V.

marc.martens@curtec.com

+31 6 4625 8649

curtec.com

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