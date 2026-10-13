BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Vor den am 5. November erwarteten Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal 2026/27 verwies Analyst Trevor Stirling am Dienstag nach Telefonaten mit dem Spirituosenhersteller auf die Bestätigung der Geschäftsjahresziele./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 20,38EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,4

Kursziel alt: 24,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar