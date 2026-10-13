Zuckerberg am Gipfel?
Meta bringt mit Muse Wonder neues KI Schwergewicht an den Start
Meta stellt mit Muse Wonder ein neues KI-Modell vor und sieht sich damit an der Spitze der Entwicklung angekommen. Firmenchef Mark Zuckerberg kündigt weitere Milliardeninvestitionen an und weist Kritik zurück.
- Meta sieht sich mit Muse Wonder an der KI-Spitze
- Muse Wonder soll in Metas Assistenten einziehen
- Zuckerberg weist KI-Sorgen zurück, investiert Milliarden
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Meta-Chef Mark Zuckerberg sieht sein Unternehmen nach eigener Einschätzung nun in der Spitzengruppe der Entwicklung künstlicher Intelligenz angekommen. Im Interview mit der Financial Times erklärte er, das am Montag vorgestellte neue Sprachmodell Muse Wonder ermögliche deutlich komplexere Fähigkeiten, die an der technologischen Front des Feldes lägen.
Laut konzerneigenen Benchmarks übertrifft das Modell in einzelnen Aufgaben die Konkurrenzprodukte von Anthropic, konkret Claude Opus 5.5 und Fable 5.1, sowie OpenAIs GPT 6 Astra. Zuckerberg betonte, der Fortschritt habe enorme Rechenkapazitäten, hohe Investitionen und jahrelange wissenschaftliche Arbeit seines Teams erfordert.
Der Technologiekonzern mit einer Marktbewertung von 1,8 Billionen US-Dollar will das neue Modell künftig in seinen persönlichen Assistenten Muse integrieren. Die zugehörige App, die unter anderem selbstständig Einkäufe erledigen oder Reisen buchen kann, führt seit ihrem Start Anfang September die Download Charts bei Apple und Google in den USA an.
Anders als bisherige Modelle steht Muse Wonder nicht quelloffen zur Verfügung. Die leistungsfähigsten Varianten verkauft Meta direkt an Unternehmen, gestaffelt nach Preis: ab 20 US-Cent pro Million Tokens für einfache Anwendungen bis zu 200 US-Dollar monatlich für die Premiumversion Muse Wonder Full. Damit tritt Meta nun offener in Konkurrenz zu Anthropic und OpenAI um Firmenkunden.
Zuckerberg kündigte weitere massive Investitionen an und sprach davon, bereits an der nächsten Modellgeneration zu arbeiten. Sorgen vor einer außer Kontrolle geratenden Entwicklung der Technologie wies er zurück.
Verantwortung für Sicherheit sehe er bei den einzelnen Unternehmen, nicht in einer branchenweiten Verlangsamung, wie sie etwa Anthropic-Chef Dario Amodei und OpenAI Chef Sam Altman gefordert hatten. Meta verfolge vielmehr eine Vision persönlicher Superintelligenz für Verbraucher, während Wettbewerber stärker auf allgemeine KI für Wissensarbeit setzten.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 685,6EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.