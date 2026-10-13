Kaufen oder Verkaufen: Drei Börsenlegenden im Check

Nicht zuletzt wegen ihres starken Anstiegs kommt Sezzle bei uns auf die Liste. Unsere Legende Peter Lynch würde wahrscheinlich diese Aktie heute kaufen.

Wir greifen drei Investoren aus unserer Serie der Börsenlegenden unseres Podcasts Börse, Baby! auf und checken, welche Aktien nach ihren Strategien heute interessant wären.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Peter Lynchs Kernphilosophie basiert auf dem Prinzip des GARP-Investierens (Growth at a Reasonable Price). Damit sind wachstumsstarke Aktien zu einem vernünftigen, fairen Preis gemeint. Dabei wird das sogenannte PEG-Verhältnis errechnet. WIe man das berechnet, und warum Lynch sich für die Aktie von Sezzle interessieren könnte, erfahrt ihr in der neuesten Folge von Börse, Baby!

Bei der Aktie von Goldman sind gerade die Short-Kriterien von der rennomierten und erfahrenen Analystin Louise Yamada erfüllt. Wir erklären euch, welche das sind!

Und: Wir bringen noch eine dritte Aktie nach John Templeton. Diese Aktie hat starkes Turnaround-Potenzial! Templeton suchte stets Aktien, die der Markt übetrieben hart abgestraft hat, um im Fall eines starken Rebounds gleich vorne mit dabei zu sein. Wir stellen euch die Aktie vor und zeigen euch, wie man nach Templeton solche potenziellen Renditekracher entdeckt.

Das ist der Aktien, Baby! – Legendencheck auf Börse, Baby! am Dienstag.

Drei Börsenlegenden. Drei Aktien. Kaufen oder verkaufen?

Denn: Dienstags gibt’s bei uns immer Einzelaktien und Branchen – jetzt reinhören!

Börse, Baby! – Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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