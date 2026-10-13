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    Börse, Baby!

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    Kaufen oder Verkaufen: Drei Börsenlegenden im Check

    Was würden Peter Lynch, John Templeton und Louise Yamada heute kaufen oder verkaufen?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Kaufen oder Verkaufen: Drei Börsenlegenden im Check
    Foto: picture-alliance

    Wir greifen drei Investoren aus unserer Serie der Börsenlegenden unseres Podcasts Börse, Baby! auf und checken, welche Aktien nach ihren Strategien heute interessant wären.

    Sezzle

    Nicht zuletzt wegen ihres starken Anstiegs kommt Sezzle bei uns auf die Liste. Unsere Legende Peter Lynch würde wahrscheinlich diese Aktie heute kaufen.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Peter Lynchs Kernphilosophie basiert auf dem Prinzip des GARP-Investierens (Growth at a Reasonable Price). Damit sind wachstumsstarke Aktien zu einem vernünftigen, fairen Preis gemeint. Dabei wird das sogenannte PEG-Verhältnis errechnet. WIe man das berechnet, und warum Lynch sich für die Aktie von Sezzle interessieren könnte, erfahrt ihr in der neuesten Folge von Börse, Baby!

    Goldman Sachs

    Bei der Aktie von Goldman sind gerade die Short-Kriterien von der rennomierten und erfahrenen Analystin Louise Yamada erfüllt. Wir erklären euch, welche das sind!

    Und: Wir bringen noch eine dritte Aktie nach John Templeton. Diese Aktie hat starkes Turnaround-Potenzial! Templeton suchte stets Aktien, die der Markt übetrieben hart abgestraft hat, um im Fall eines starken Rebounds gleich vorne mit dabei zu sein. Wir stellen euch die Aktie vor und zeigen euch, wie man nach Templeton solche potenziellen Renditekracher entdeckt.

    Das ist der Aktien, Baby! – Legendencheck auf Börse, Baby! am Dienstag.

    Drei Börsenlegenden. Drei Aktien. Kaufen oder verkaufen?

    Denn: Dienstags gibt’s bei uns immer Einzelaktien und Branchen – jetzt reinhören!

    Börse, Baby! – Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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