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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie heute im Plus - 13.10.2026

    Am 13.10.2026 ist die BMW Aktie, bisher, um +2,38 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie heute im Plus - 13.10.2026
    Foto: Joseph Creamer - stock.adobe.com

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 13.10.2026

    Die BMW Aktie konnte bisher um +2,38 % auf 54,28 zulegen. Das sind +1,26  mehr als am letzten Handelstag. Die BMW Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,86 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 54,28. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für BMW-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -8,24 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -2,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,55 %. Im Jahr 2026 gab es für BMW bisher ein Minus von -42,98 %.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,21 %
    1 Monat -15,55 %
    3 Monate -8,24 %
    1 Jahr -33,06 %
    Stand: 13.10.2026, 15:17 Uhr

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,49 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von BMW

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,14 %. Toyota notiert im Plus, mit +2,08 %. Volkswagen (VW) Vz legt um +1,23 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +0,75 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +0,02 %.

    Die Aktie von BMW erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -18,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,15 %, über 10 Jahre bei -3,63 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BMW Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BMW Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    BMW

    +1,77 %
    -2,21 %
    -15,55 %
    -8,24 %
    -33,06 %
    -45,80 %
    -38,55 %
    -30,49 %
    +234,24 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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