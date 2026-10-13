Eutelsat Communications Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 13.10.2026

Rote Vorzeichen bei Eutelsat Communications: Der Kurs rutscht um -4,13 % auf 1,3695€ ab. Es bleibt ungemütlich für Eutelsat Communications: Nach einem Rückgang von -1,93 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,13 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Eutelsat Communications Verluste von -40,71 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -8,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Eutelsat Communications bisher ein Minus von -17,69 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,25 % 1 Monat -24,72 % 3 Monate -40,71 % 1 Jahr -62,19 %

? wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.10.2026, 15:17 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Eutelsat-Aktie auf unter 1,35 Euro und Zweifel an der Bewertung. Diskutiert werden fehlende Gewinne, hohe Investitionsausgaben, mögliche weitere Kapitalerhöhungen und die Konkurrenz durch Starlink. Als Chancen gelten zusätzliche Erlöse aus gehosteten Nutzlasten sowie der geplante OneWeb-Start in Indien, für den noch Sicherheitsgenehmigungen ausstehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -33,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei -35,20 %, über 10 Jahre bei -22,29 %.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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