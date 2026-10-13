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    Besonders beachtet!

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    BioNTech Aktie weiter abwärts - 13.10.2026

    Kursbewegung von -4,37 % bei BioNTech am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - BioNTech Aktie weiter abwärts - 13.10.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 13.10.2026

    Der Abwärtstrend bei BioNTech hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -4,37 % zu Buche, die Aktie notiert bei 82,15. Die Talfahrt der BioNTech Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,15, mit einem Minus von -4,37 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Obwohl die BioNTech Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,51 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -7,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BioNTech -0,55 % verloren.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,71 %
    1 Monat -5,99 %
    3 Monate +1,51 %
    1 Jahr -8,64 %
    Stand: 13.10.2026, 15:18 Uhr

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,49 Mrd. € wert.

    Nächster Rückschlag für Biontech mit mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten


    Biontech muss einen weiteren Rückschlag bei der Entwicklung eines möglichen Krebswirkstoffs verkraften. Der Krebsimmuntherapie-Kandidat BNT113 habe bei einem bestimmten Kopf- und Halskrebs in Kombination mit Pembrolizumab keine statistisch …

    16,6 Milliarden € Cash – kommt jetzt der Krebs-Turnaround?


    Die BioNTech-Aktie profitiert von der neuen Euphorie um Krebsimpfstoffe. Nachdem Moderna und Merck positive Phase-3-Daten für ihre personalisierte mRNA-Therapie gegen Hautkrebs gemeldet hatten, legte auch BioNTech zeitweise um mehr als +5% zu. Das Papier notiert dennoch nur bei rund 96 US$. Dabei decken die liquiden Mittel bereits einen Großteil der Börsenbewertung ab – und die […] The post BioNTech-Aktie: 16,6 Milliarden € Cash – kommt jetzt der Krebs-Turnaround? first appeared on sharedeals.de.

    Almonty Industries, Formycon & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Aktie von BioNTech erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei -17,95 %.

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    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    -5,01 %
    -5,88 %
    -4,13 %
    +3,52 %
    -6,84 %
    -19,72 %
    -61,07 %
    +560,62 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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