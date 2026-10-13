BioNTech Aktie weiter abwärts - 13.10.2026

Der Abwärtstrend bei BioNTech hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -4,37 % zu Buche, die Aktie notiert bei 82,15€. Die Talfahrt der BioNTech Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,15€, mit einem Minus von -4,37 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die BioNTech Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,51 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -7,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von BioNTech -0,55 % verloren.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,71 % 1 Monat -5,99 % 3 Monate +1,51 % 1 Jahr -8,64 %

Informationen zur BioNTech Aktie

Stand: 13.10.2026, 15:18 Uhr

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,49 Mrd. € wert.

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Die Aktie von BioNTech erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei -17,95 %.

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Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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