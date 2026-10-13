First Majestic gibt vorübergehende Aussetzung des NAFTA-Schiedsverfahrens bekannt, nachdem mit Mexiko eine Rahmenvereinbarung zur Beilegung des Steuerstreits erzielt wurde

Vancouver, BC, Kanada – 13. Oktober 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) gibt bekannt, dass es zugestimmt hat, sein NAFTA-Schiedsverfahren (das „APA-Schiedsverfahren“) gegen die Regierung Mexikos gemäß Kapitel 11 des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens im Zusammenhang mit dem langjährigen Steuerstreit hinsichtlich der Tochtergesellschaft von First Majestic, Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. („PEM“), vorübergehend auszusetzen. Einzelheiten zum Hintergrund dieses Steuerstreits sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen von First Majestic dargelegt, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

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First Majestic und Mexiko führen seit mehreren Jahren Gespräche und Verhandlungen zur Beilegung des langjährigen Steuerstreits im Zusammenhang mit PEM, wobei in diesem Jahr erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung erzielt wurden. Nachdem sich First Majestic und Mexiko grundsätzlich auf einen Rahmen zur Beilegung des Steuerstreits geeinigt haben, haben die Parteien das für das APA-Schiedsverfahren zuständige Schiedsgericht ersucht, das Verfahren vorübergehend auszusetzen, während sie an der Finalisierung und Umsetzung der Einigung arbeiten. Dementsprechend hat das Schiedsgericht einen Beschluss erlassen, mit dem das Verfahren bis 31. Dezember 2026 vorübergehend ausgesetzt wird.

Die bisherigen Verhandlungen verliefen konstruktiv und in freundlicher Atmosphäre, und First Majestic ist weiterhin optimistisch, dass bis Ende 2026 eine endgültige Einigung erzielt wird. Sollte zusätzliche Zeit für den Abschluss der Einigung erforderlich sein, können die Parteien das Schiedsgericht ersuchen, die vorübergehende Aussetzung bis in das erste Quartal 2027 zu verlängern. Sollte bis Ende 2026 keine endgültige Einigung erzielt werden können und die Parteien nicht davon ausgehen, dass zusätzliche Zeit zu einem Abschluss führen würde, wird First Majestic das Schiedsgericht ersuchen, die Aussetzung aufzuheben, woraufhin das APA-Schiedsverfahren wieder aufgenommen wird.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, darunter die Goldmine Jerritt Canyon. Das Unternehmen ist derzeit dabei, diese Mine wieder in Betrieb zu nehmen.

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