🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    First Majestic gibt vorübergehende Aussetzung des NAFTA-Schiedsverfahrens bekannt, nachdem mit Mexiko eine Rahmenvereinbarung zur Beilegung des Steuerstreits erzielt wurde

    First Majestic gibt vorübergehende Aussetzung des NAFTA-Schiedsverfahrens bekannt, nachdem mit Mexiko eine Rahmenvereinbarung zur Beilegung des Steuerstreits erzielt wurde
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC, Kanada – 13. Oktober 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) gibt bekannt, dass es zugestimmt hat, sein NAFTA-Schiedsverfahren (das „APA-Schiedsverfahren“) gegen die Regierung Mexikos gemäß Kapitel 11 des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens im Zusammenhang mit dem langjährigen Steuerstreit hinsichtlich der Tochtergesellschaft von First Majestic, Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. („PEM“), vorübergehend auszusetzen. Einzelheiten zum Hintergrund dieses Steuerstreits sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen von First Majestic dargelegt, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu First Majestic Silver!
    Long
    23,43€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,68€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 12,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    First Majestic und Mexiko führen seit mehreren Jahren Gespräche und Verhandlungen zur Beilegung des langjährigen Steuerstreits im Zusammenhang mit PEM, wobei in diesem Jahr erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung erzielt wurden. Nachdem sich First Majestic und Mexiko grundsätzlich auf einen Rahmen zur Beilegung des Steuerstreits geeinigt haben, haben die Parteien das für das APA-Schiedsverfahren zuständige Schiedsgericht ersucht, das Verfahren vorübergehend auszusetzen, während sie an der Finalisierung und Umsetzung der Einigung arbeiten. Dementsprechend hat das Schiedsgericht einen Beschluss erlassen, mit dem das Verfahren bis 31. Dezember 2026 vorübergehend ausgesetzt wird.

     

    Die bisherigen Verhandlungen verliefen konstruktiv und in freundlicher Atmosphäre, und First Majestic ist weiterhin optimistisch, dass bis Ende 2026 eine endgültige Einigung erzielt wird. Sollte zusätzliche Zeit für den Abschluss der Einigung erforderlich sein, können die Parteien das Schiedsgericht ersuchen, die vorübergehende Aussetzung bis in das erste Quartal 2027 zu verlängern. Sollte bis Ende 2026 keine endgültige Einigung erzielt werden können und die Parteien nicht davon ausgehen, dass zusätzliche Zeit zu einem Abschluss führen würde, wird First Majestic das Schiedsgericht ersuchen, die Aussetzung aufzuheben, woraufhin das APA-Schiedsverfahren wieder aufgenommen wird.

     

    ÜBER FIRST MAJESTIC

     

    First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, darunter die Goldmine Jerritt Canyon. Das Unternehmen ist derzeit dabei, diese Mine wieder in Betrieb zu nehmen.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    First Majestic gibt vorübergehende Aussetzung des NAFTA-Schiedsverfahrens bekannt, nachdem mit Mexiko eine Rahmenvereinbarung zur Beilegung des Steuerstreits erzielt wurde FirstMajestic_13-10-2026_DEPRcomVancouver, BC, Kanada – 13. Oktober 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) gibt bekannt, dass es zugestimmt hat, sein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     