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    Katar erreicht Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Luftfahrt

    Katar erreicht Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Luftfahrt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/13.10.2026) -
    * Die QCAA veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Bayanat Engineering Qatar die erste datengestützte eAIP (Electronic Aeronautical Information Publication) unter Einsatz von Frequentis-Technologie
    * Dieser Meilenstein schafft die Grundlage für digitale NOTAM (Notice to Airmen) und zukünftige Trajectory-Based Operations (TBO)
    * Das Projekt stärkt Katars Position als Vorreiter bei der Digitalisierung der Luftfahrt im Nahen Osten

    Die Qatar Civil Aviation Authority (QCAA), die für die Regulierung der zivilen Luftfahrt in Katar zuständig ist, gehört zu den Organisationen, die den Übergang zu Trajectory-Based Operations (TBO) und einer vollständig digitalen, datenbasierten Luftfahrtinformationsumgebung vorantreiben.

    Im Rahmen dieser Transformation hat die QCAA ihre erste datenbasierte eAIP veröffentlicht und damit einen wichtigen Meilenstein im Aeronautical Information Management (AIM) erreicht. Ermöglicht wurde dies durch die CADAS AIM-Produktsuite von Frequentis, die in Zusammenarbeit mit Bayanat Engineering Qatar bereitgestellt wurde.

    Die Implementierung ermöglicht es der QCAA, Luftfahrtinformationen aus einer zentralen digitalen Datenquelle zu verwalten, zu validieren und zu veröffentlichen. Dadurch wird die Konsistenz der Daten verbessert, der manuelle Aufwand reduziert und eine schnellere Veröffentlichung wichtiger Informationen für Luftraumnutzer:innen ermöglicht.

    Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung TBO und markiert den Übergang von textbasierten Prozessen zu einer vollständig digitalen Luftfahrtdatenumgebung. Gleichzeitig schafft die Lösung eine Grundlage für digitale NOTAM und den SWIM-basierten Informationsaustausch in der Golfregion und im gesamten Nahen Osten. Damit unterstützt sie einen sichereren, effizienteren und interoperablen Flugbetrieb im Einklang mit der globalen Luftfahrtstrategie der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO = International Civil Aviation Organization).

    "Die erste datenbasierte eAIP der QCAA zeigt, dass digitales AIM zunehmend zur betrieblichen Realität wird. Sie schafft eine moderne Umgebung, die den heutigen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Anwendungen wie TBO legt. Wir sind stolz darauf, die QCAA gemeinsam mit Bayanat Engineering Qatar bei diesem wichtigen Meilenstein zu unterstützen", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft.

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