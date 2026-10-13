JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Der Gewinn /(Core EPS) habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb David Chiaverini in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er hingegen den Ausblick der US-Großbank auf den bereinigten Zinsüberschuss 2027./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 302,3EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Chiaverini
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: David Chiaverini
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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