JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Der Gewinn /(Core EPS) habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb David Chiaverini in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er hingegen den Ausblick der US-Großbank auf den bereinigten Zinsüberschuss 2027./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 302,3EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Chiaverini

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00 $ , was eine Steigerung von +7,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer