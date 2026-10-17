Historische Wende in den USA: Aktien verdrängen Immobilien vom Vermögensthron!

In den USA vollzieht sich eine historische Verschiebung beim Vermögensaufbau. Jahrzehntelang galt das Eigenheim als wichtigste Grundlage für finanziellen Wohlstand und die Absicherung kommender Generationen. Doch inzwischen haben Aktien Immobilien als bedeutendsten Vermögenswert amerikanischer Haushalte überholt. Während der KI-Boom die Wall Street auf immer neue Höhen treibt, kämpft der Immobilienmarkt mit hohen Finanzierungskosten und einer anhaltenden Krise der Bezahlbarkeit. Nach einer Auswertung von TD Securities machen Aktien mittlerweile mehr als 30 Prozent des gesamten Vermögens amerikanischer Haushalte aus.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

Auf Immobilien entfallen dagegen nur noch rund 25 Prozent. Mitte der 2000er-Jahre war das Verhältnis nahezu umgekehrt: Damals lag der Immobilienanteil bei mehr als 30 Prozent, während Aktien lediglich rund 15 Prozent ausmachten. Auch die US-Notenbank bestätigt diese Entwicklung. Nach ihren jüngsten Daten belief sich der Wert direkt und indirekt gehaltener Unternehmensaktien Ende Juni auf rund 74 Billionen US-Dollar. Selbstgenutzte Wohnimmobilien kamen dagegen auf knapp 50 Billionen US-Dollar. Das gesamte Nettovermögen amerikanischer Haushalte erreichte mit 195,9 Billionen US-Dollar einen neuen Höchststand. Allein im zweiten Quartal stieg es um 12,8 Billionen US-Dollar, maßgeblich angetrieben durch Kursgewinne am Aktienmarkt, wie die US-Notenbank Federal Reserve mitteilte.

KI-Boom gegen Immobilienkrise

Hinter der Entwicklung stehen zwei völlig unterschiedliche wirtschaftliche Realitäten. Seit dem Start des aktuellen Bullenmarktes im Oktober 2022 hat der S&P 500 rund 118 Prozent gewonnen. Vor allem die Begeisterung für künstliche Intelligenz und die Kursgewinne großer Technologieunternehmen treiben die Vermögensbildung an der Börse. Der Immobilienmarkt entwickelt sich dagegen deutlich schwächer. Die Hypothekenzinsen für Darlehen mit 30 Jahren Laufzeit sind inzwischen wieder auf rund 7,4 Prozent gestiegen. Für einen Immobilienkredit über 500.000 US-Dollar bedeutet dies laut Bankrate eine monatliche Belastung von rund 3.421 US-Dollar. Im Februar waren es noch 2.991 US-Dollar. Der Anstieg um 430 US-Dollar macht Wohneigentum für viele Amerikaner zunehmend unerschwinglich.

"Das ist KI gegen den Wohnungsmarkt", erklärte Mark Zandi, Chefökonom von Moody's Analytics, gegenüber MarketWatch. Während Technologieunternehmen trotz hoher Zinsen Milliarden in den Ausbau künstlicher Intelligenz investieren, wird die Nachfrage nach Immobilien durch die teuren Kredite ausgebremst.

Wall-Street-Boom vergrößert die Vermögenskluft

Die Entwicklung hat erhebliche gesellschaftliche Folgen. Besonders wohlhabende Amerikaner profitieren von steigenden Aktienkursen, während Immobilien für viele Haushalte der Mittelschicht weiterhin den größten Vermögenswert darstellen. Zwar besitzen zahlreiche Arbeitnehmer ebenfalls Aktien über ihre Altersvorsorge, doch die Gewinne sind ungleich verteilt. Gleichzeitig entsteht durch die zunehmende Konzentration des Vermögens auf Aktien ein neues Risiko für die gesamte US-Wirtschaft. Heather Long, Chefökonomin der Navy Federal Credit Union, warnt davor, dass ein größerer Börseneinbruch inzwischen weitreichende wirtschaftliche Folgen haben könnte. Als historisches Beispiel nennt sie das Platzen der Dotcom-Blase, auf das 2001 eine Rezession folgte.

Für Anleger zeigt sich damit eine bemerkenswerte Abhängigkeit der amerikanischen Wirtschaft von der Wall Street. Solange der KI-Boom anhält, steigen die Vermögenswerte vieler Haushalte. Sollte die Begeisterung für künstliche Intelligenz jedoch nachlassen und die Kurse deutlich fallen, könnte auch der Konsum unter Druck geraten. Der Aktienmarkt ist damit nicht nur zum wichtigsten Vermögenstreiber der Amerikaner geworden, sondern zunehmend auch zu einem Risiko für die wirtschaftliche Stabilität.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!