Die PUDU BG1-Serie von Pudu Robotics gewinnt zwei ISSA-Auszeichnungen und festigt damit ihre weltweite Führungsposition im Bereich der gewerblichen Reinigungsrobotik

SHENZHEN, China, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, hat bei ISSA-Branchenveranstaltungen in Südkorea und Australien zwei Auszeichnungen für seine PUDU-BG1-Serie erhalten. Die Serie gewann den Robotics Award in der Kategorie der ISSA ASIA AWARDS 2026 auf der ISSA SHOW ASIA in Südkorea und den People's Choice Award bei den 2026 ISSA Excellence Awards während der ISSA Cleaning & Hygiene Expo in Australien. Diese doppelte Auszeichnung unterstreicht die wachsende Präsenz der PUDU BG1-Serie auf dem Markt für gewerbliche Reinigungsroboter sowie die kontinuierlichen Bemühungen von Pudu Robotics, intelligente Reinigungstechnologie voranzutreiben.

Die im März 2026 auf den Markt gebrachte PUDU-BG1-Serie markiert einen Fortschritt von Pudu Robotics im Bereich der KI-basierten Großflächenreinigung. Bereits im ersten Monat nach Markteinführung überstiegen die Vorbestellungen 100 Millionen RMB, was eine starke anfängliche kommerzielle Nachfrage belegt. Die beiden Auszeichnungen würdigen die Serie zusätzlich, während Pudu Robotics weiterhin intelligente Reinigungslösungen für anspruchsvolle gewerbliche und industrielle Umgebungen entwickelt.

KI-basierte Intelligenz für die großflächige Reinigung

Die PUDU-BG1-Serie basiert auf einem KI-basierten Ansatz, der Intelligenz in den Kern des Reinigungsprozesses integriert und es den Robotern ermöglicht, über feste Routen und vordefinierte Reinigungsabläufe hinaus einen anpassungsfähigeren, kontextsensitiven Betrieb zu erreichen.

Durch die Kombination von Umgebungswahrnehmung, intelligenter Entscheidungsfindung und adaptiver Reinigungsausführung ist der BG1 darauf ausgelegt, auf sich ändernde Bedingungen in großen gewerblichen und industriellen Räumen zu reagieren. Seine KI-gesteuerten Funktionen unterstützen die Erkennung verschiedener Verschmutzungsarten und Bodenbeschaffenheiten, die gezielte Reinigung erkannter Verschmutzungen sowie die adaptive Anpassung der Reinigungsparameter. Dadurch können Reinigungsvorgänge intelligenter auf die tatsächlichen Bedingungen reagieren, anstatt sich ausschließlich auf voreingestellte Anweisungen zu verlassen.