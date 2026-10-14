Schulden drastisch gesenkt - Diese Dividenden-Aktie startet jetzt durch!

Im zweiten Quartal waren es noch 22,3 Milliarden Dollar. Damit erreicht der Konzern sein eigentlich erst für Ende 2027 vorgesehenes Schuldenziel bereits rund ein Jahr früher. Die Aktie legte am Dienstag zeitweise um knapp zwei Prozent zu.

Der britische Ölkonzern BP profitiert massiv von den hohen Energiepreisen und überrascht die Börse mit einem spektakulären Schuldenabbau. Die Nettoverschuldung dürfte Ende September nur noch zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden US-Dollar liegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ölpreis-Boom lässt Gewinne explodieren

Haupttreiber sind die stark gestiegenen Raffineriemargen. Diese kletterten im dritten Quartal auf 46,70 US-Dollar je Barrel, nach 29,60 Dollar im Vorquartal und 15,80 Dollar vor einem Jahr. Allein dadurch dürfte der Gewinn im Produktgeschäft gegenüber dem zweiten Quartal um 1,9 bis 2,1 Milliarden Dollar steigen.

Auch der Gashandel läuft glänzend. Verantwortlich sind unter anderem die durch den Iran-Krieg und ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien ausgelösten Versorgungsengpässe.

RBC erhöhte seine Gewinnprognose für das dritte Quartal von 6,9 auf 7,6 Milliarden Dollar. Analyst Biraj Borkhataria bestätigte die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence.

Milliarden-Abschreibungen trüben das Bild

Allerdings gibt es einen erheblichen Schönheitsfehler: BP kündigte weitere Wertberichtigungen von drei bis 4,5 Milliarden Dollar im Gas- und emissionsarmen Energiegeschäft an. Innerhalb eines Jahres summieren sich die Abschreibungen in den Transformationsgeschäften damit auf rund zehn Milliarden US-Dollar.

Für Anleger rückt dennoch die verbesserte Finanzlage in den Vordergrund. Die geringere Verschuldung könnte langfristig mehr Spielraum für Dividenden und Investitionen schaffen.

Mein Tipp: Satte Dividende einstreichen

Nach den Zahlen für das dritte Quartal, die am 30.10.2026 veröffentlicht werden, könnte der nächste Kurstreiber bereits am 15. Dezember folgen. Dann will Konzernchefin Meg O'Neill ihre neue Strategie präsentieren.

Bis zum bisherigen historischen Kurshoch von rund 704 Pence aus dem Jahr 2006 ist allerdings noch Luft. Ob BP diese Marke angreifen kann, hängt auch davon ab, wie lange die außergewöhnlich hohen Raffineriemargen anhalten.

Bislang stehen die Chancen dafür gut, denn fast niemand glaubt mehr, dass Donald Trump die Lage rund um die Straße von Hormus in diesem Jahr noch in den Griff bekommt. Daher dürften die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau verharren und die Kassen bei BP klingeln lassen.

Anleger sollten daher bei BP zugreifen. Neben der Aussicht auf ein neues Allzeithoch winkt auch eine satte Dividendenrendite von fast 4,4 Prozent. Gute Argumente, um die Aktie ins Depot zu holen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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