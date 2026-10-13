SMA Solar Technology Aktie weiter aufwärts - 13.10.2026

Die SMA Solar Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,11 % auf 62,70€ zulegen. Das sind +3,05 € mehr als am letzten Handelstag. Die SMA Solar Technology Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,92 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 62,70€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SMA Solar Technology über einen Zuwachs von +14,27 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +78,93 %.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,03 %. SMA Solar Technology entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,39 % 1 Monat +4,45 % 3 Monate +14,27 % 1 Jahr +166,25 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 13.10.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,17 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,62 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -1,03 %. SolarEdge verliert -1,77 %

Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,93 %, über 10 Jahre bei 8,07 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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