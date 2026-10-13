Börsenstart USA - 13.10. - US Tech 100 schwach -0,36 %

Der US 30 steht bei 51.916,39 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.

Top-Werte: Salesforce +4,08 %, IBM +2,30 %, Microsoft +1,42 %, Walt Disney +1,36 %, Merck & Co -1,34 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -5,02 %, Caterpillar -3,52 %, Boeing -1,80 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.561,81 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Meta Platforms (A) +3,22 %, Qualcomm +1,72 %, Microsoft +1,42 %, Datadog Registered (A) +1,16 %, Thomson Reuters +1,12 %

Flop-Werte: Western Digital -6,33 %, Seagate Technology Holdings -6,22 %, Nebius Group Registered (A) -5,89 %, Astera Labs -5,00 %, Micron Technology -4,84 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:25) bei 7.807,19 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Cognizant Technology Solutions (A) +4,10 %, Salesforce +4,08 %, HP +3,62 %, Meta Platforms (A) +3,22 %, Veeva Systems Registered (A) +3,20 %

Flop-Werte: Western Digital -6,33 %, Seagate Technology Holdings -6,22 %, Johnson & Johnson -5,02 %, Micron Technology -4,84 %, Applied Materials -4,69 %

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