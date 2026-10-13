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    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Dienstag, den 13.10.2026

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Dienstag, den 13.10.2026
    Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa

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