ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für SMA Solar auf 90 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt SMA-Solar-Kursziel auf 90 Euro
- Hesse erwartet solides drittes Quartal bei SMA Solar
- Hesse hält Gewinnprognose für zu konservativ
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem soliden dritten Quartal des Herstellers von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während ein starkes Umsatzwachstum angesichts der zeitlichen Abfolge von Projekten und der Abarbeitung des Auftragsbestands vom Markt weitgehend erwartet werden dürfte, halte er die Konsensschätzung zur Profitabilität für zu konservativ. Die Projektabwicklung im Bereich Large Scale verbessere sich zunehmend und die Auftragseingänge dürften sich weiter erfreulich entwickelt haben, argumentiert er./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 62,25 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -3,77 %/+44,35 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 90 Euro
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Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht