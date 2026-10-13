RBC stuft JPMorgan auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 297,5EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Gerard Cassidy

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 370

Kursziel alt: 370

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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