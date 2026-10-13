RBC stuft JPMorgan auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT
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Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 297,5EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Gerard Cassidy
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 370
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gerard Cassidy
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 370
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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