Das ist laut IWF die größte neue Gefahr für das globale Finanzsystem

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem gefährlichen Mix aus steigenden Staatsanleiherenditen, Rekordschulden und immer größeren KI-Finanzierungen. Für das globale Finanzsystem sei der Renditeanstieg bei Staatsanleihen derzeit das größte neue Risiko, sagte Athanasios Vamvakidis, stellvertretender Direktor der IWF-Kapitalmarktabteilung, gegenüber Bloomberg. Die Kreditkosten für Regierungen in den USA, Europa und Japan liegen auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten, während die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Bond Index in Richtung 4,5 Prozent steigt.

Besonders heikel ist die Kombination aus hoher Verschuldung und kürzeren Laufzeiten. Der IWF warnt davor, dass Staaten ihre Schulden häufiger und zu deutlich höheren Zinsen refinanzieren müssen. Gleichzeitig sind immer mehr preisempfindliche Investoren wie Hedgefonds im Markt aktiv. Ihr Anteil an US-Staatsanleihen hat sich von rund 4 Prozent im Jahr 2022 auf etwa 9 Prozent im Jahr 2025 mehr als verdoppelt. Bei stark gehebelten Strategien könnte ein gemeinsamer Rückzug der Fonds eine "ungeordnete Abwicklung" auslösen, berichtet CNBC.