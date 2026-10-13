Alarm im Maschinenraum
Das ist laut IWF die größte neue Gefahr für das globale Finanzsystem
Staatsanleiherenditen steigen auf Niveaus wie seit Jahrzehnten nicht mehr, während Schulden und gehebelte Positionen wachsen. Der IWF warnt vor einer gefährlichen Kettenreaktion.
- IWF warnt vor steigenden Renditen und Rekordschulden
- Gehebelte Hedgefonds könnten Verkäufe verstärken
- KI-Finanzierungen könnten bei schwachen Umsätzen kippen
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Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem gefährlichen Mix aus steigenden Staatsanleiherenditen, Rekordschulden und immer größeren KI-Finanzierungen. Für das globale Finanzsystem sei der Renditeanstieg bei Staatsanleihen derzeit das größte neue Risiko, sagte Athanasios Vamvakidis, stellvertretender Direktor der IWF-Kapitalmarktabteilung, gegenüber Bloomberg. Die Kreditkosten für Regierungen in den USA, Europa und Japan liegen auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten, während die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Bond Index in Richtung 4,5 Prozent steigt.
Besonders heikel ist die Kombination aus hoher Verschuldung und kürzeren Laufzeiten. Der IWF warnt davor, dass Staaten ihre Schulden häufiger und zu deutlich höheren Zinsen refinanzieren müssen. Gleichzeitig sind immer mehr preisempfindliche Investoren wie Hedgefonds im Markt aktiv. Ihr Anteil an US-Staatsanleihen hat sich von rund 4 Prozent im Jahr 2022 auf etwa 9 Prozent im Jahr 2025 mehr als verdoppelt. Bei stark gehebelten Strategien könnte ein gemeinsamer Rückzug der Fonds eine "ungeordnete Abwicklung" auslösen, berichtet CNBC.
Als zweites großes Risiko nennt der IWF ausgerechnet den KI-Boom. Hyperscaler wie Alphabet und Meta finanzieren den Ausbau ihrer Rechenzentren zunehmend über Schulden. Ihr Anteil an den weltweiten Emissionen von Investment-Grade-Anleihen ist seit 2024 von weniger als 1 Prozent auf 10 Prozent gestiegen. Damit konkurrieren Tech-Konzerne immer stärker mit Staaten um das Kapital der Anleger.
Noch brisanter ist das Geflecht aus sogenannten zirkulären KI-Finanzierungen. Seit 2023 flossen laut IWF in 14 öffentlich bekannten Deals rund 300 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und weitere 650 Milliarden US-Dollar Schulden in finanziell schwächere KI-Unternehmen. Im Gegenzug erhielten die Geldgeber Zusagen über künftige Umsätze von insgesamt 1,4 Billionen US-Dollar.
Sollte sich KI schlechter monetarisieren als erwartet, könnten Aktienwerte fallen, Schulden schwerer bedient werden und die versprochenen Umsätze ausbleiben. IWF-Vertreter Jason Wu spricht von einem möglichen "Dreifachschlag". Für Anleger ist genau das der kritische Punkt: Steigen die Renditen weiter, geraten nicht nur hoch verschuldete Staaten unter Druck – auch die teuer finanzierten KI-Wetten könnten deutlich schneller kippen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion