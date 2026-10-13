Rentenreform 'kein Problemgesetz'

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei drängt auf zügige Arbeiten an der Rentenreform und hebt die Chancen des Vorhabens hervor. "Das ist kein Problemgesetz", sagte der CDU-Politiker vor einer Fraktionssitzung in Berlin.

"Das ist ein Versprechen, dass es besser wird." Auf dem Tisch liege ein Kompromiss zwischen den Generationen, mit dem das Thema Rente für die nächsten 25 bis 30 Jahre geregelt werden könne. Das Versprechen laute auch, dass man mit der geplanten Kapitalrente wieder höhere Renten erleben werde.