Starlink-Brandanschlag in Polen
Zwei Männer in U-Haft
- Zwei türkische Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft
- Polen wirft dem Duo einen Brandanschlag auf Starlink vor
- Warschau vermutet russische Geheimdienste als Drahtzieher
NÜRTINGEN (dpa-AFX) - Nach der Festnahme von zwei Männern, die in Polen einen Brandanschlag auf die Bodenstation des Satellitennetzes Starlink verübt haben sollen, sitzt das Duo in Untersuchungshaft. Gegen die beiden türkischen Staatsangehörigen im Alter von 35 und 38 Jahren habe das Amtsgericht Nürtingen die bestehenden Europäischen Haftbefehle eröffnet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das baden-württembergische Landeskriminalamt mit. Wird dann ein Auslieferungsverfahren in Gang gesetzt, wandert der Fall an das Oberlandesgericht.
Dem Duo wird von Polen laut Mitteilung vorgeworfen, am 23. September 2026 für einen ausländischen Geheimdienst in Polen einen Brandanschlag auf ein Terminal eines Satelliteninternetdienstes verübt zu haben. Die Regierung in Warschau vermutet nach eigenen Angaben, dass russische Geheimdienste hinter dem Feuer stehen.
"Auf Antrag der polnischen Geheimdienste hat die deutsche Polizei zwei türkische Staatsbürger festgenommen, die verdächtigt werden, die Starlink-Station in Masowien angezündet zu haben", schrieb Polens Regierungschef Donald Tusk auf X. Die mutmaßlichen Saboteure würden sich vor der polnischen Justiz verantworten müssen./ols/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 140,2 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +50,09 %/+77,24 % bedeutet.
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„Russian satellite activity raises concerns for Starlink, German space commander says“
Das checkst du einfach nicht, denkst aber, alles zu wissen - Weisheit und Löffel usw.
Jegliche Kommunikation mit dir ist leider völlige Zeitverschwendung.
Hat mit Politik gar nichts zu tun. Wer aus wirtschaftlichen Aspekten nicht versteht, dass Elons Erzählungen von Marsstädten oder Massenhaft Rechenzentren im All, totale Bauernfängerei sind, sollte an der Börse vorsichtig sein...!