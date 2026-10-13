Nvidia oder AMD? Dieser Cloud-Anbieter setzt auf beide Rivalen

AMD gegen Nvidia: Scaleway setzt auf beide

Scaleway baut seine KI-Infrastruktur in Nordeuropa massiv aus. Der französische Cloud-Anbieter plant einen KI-Supercomputer in Schweden mit Chips von AMD. Gleichzeitig entsteht in Kopenhagen ein neuer Rechenstandort mit Technologie von Nvidia. Damit will das Unternehmen europäische Firmen ansprechen, die ihre KI-Anwendungen innerhalb der Europäischen Union betreiben wollen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den Supercomputer in Schweden bezeichnet Scaleway als ersten kommerziell nutzbaren KI-Supercomputer Europas auf Basis von AMD-Chips. Das System nutzt die Instinct MI355X des US-Chipherstellers. Die Prozessoren konkurrieren mit Nvidias Blackwell-Serie, die einen großen Teil der weltweiten KI-Rechenleistung antreibt.

Das Angebot richtet sich an Start-ups, KI-Unternehmen und andere Firmen in ganz Europa. AMD setzt dabei auch auf seine offene Softwareplattform ROCm. Sie unterstützt gängige KI-Programmierwerkzeuge, die auch mit Nvidia-Hardware funktionieren. Nvidias konkurrierende Plattform CUDA ist dagegen proprietär und auf die eigenen Chips zugeschnitten.

"Scaleway erweitert das Angebot an KI-Infrastruktur für Kunden in ganz Europa", sagte Stephanie Dismore, bei AMD für die Region Europa, Naher Osten und Afrika verantwortlich.

Schweden punktet mit grüner Energie

Scaleway wählte Schweden wegen seiner vergleichsweise CO²-armen Stromversorgung und seines KI-Sektors. Im Mai war das Unternehmen in den schwedischen Markt eingetreten. Damals vereinbarte es eine Partnerschaft mit dem Telekommunikationsanbieter Tele2, um Cloud- und KI-Dienste anzubieten.

Stefan Trampus, verantwortlich für das Geschäft mit Firmenkunden bei Tele2, sieht in dem Supercomputer ein deutliches Signal für die Attraktivität Schwedens als Standort für KI-Infrastruktur.

Der französische Supercomputer-Spezialist Bull übernimmt den Aufbau und die Wartung der Anlage. Weitere Komponenten kommen von Giga Computing, Hewlett Packard Enterprise, VAST Data und Motul.

Nvidia-System für Kopenhagen geplant

Parallel kündigte Scaleway einen neuen KI-Rechenstandort in Kopenhagen an. Dieser wird mit dem Nvidia-System HGX B300 ausgestattet, das auf der neuesten Generation von KI-Chips des US-Konzerns basiert.

Für den Standort sprechen laut Scaleway die Technologiebranche, die CO²-arme Stromversorgung und das kühle Klima. Die niedrigen Temperaturen reduzieren den Energiebedarf für die Kühlung der Anlagen. Zu den bestehenden dänischen Kunden zählen die Stadt Kopenhagen und das KI-Unternehmen Corti.

"Der Zugang zu Hochleistungsrechnern für KI wird für europäische Organisationen zu einer strategischen Priorität", erklärte Scaleway-Chef Damien Lucas.

Mit den beiden Projekten baut der Cloud-Anbieter seine Rechenkapazitäten in Nordeuropa aus. Zugleich positioniert er sich in einem Markt, in dem Unternehmen leistungsfähige KI-Systeme benötigen und zunehmend Wert auf den Betrieb ihrer Anwendungen unter europäischem Recht legen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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