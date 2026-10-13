Aktien New York Leichte Verluste - Durchwachsene Zahlen und schwache Techwerte An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt. Erneute Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung, sodass die wichtigsten Aktienindizes leicht nachgaben. Für …



