ROUNDUP
Nächster Rückschlag für Biontech mit mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten
- Biontechs BNT113 erzielt keinen Überlebensvorteil
- Studie läuft bis zur Auswertung des Gesamtüberlebens
- Biontech brach Darmkrebsstudie ab, Aktie stürzte
MAINZ (dpa-AFX) - Biontech muss einen weiteren Rückschlag bei der Entwicklung eines möglichen Krebswirkstoffs verkraften. Der Krebsimmuntherapie-Kandidat BNT113 habe bei einem bestimmten Kopf- und Halskrebs in Kombination mit Pembrolizumab keine statistisch signifikante Verbesserung des Überlebens ohne ein Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zu Pembrolizumab als Monotherapie gezeigt, teilten die Mainzer am Dienstag mit. Konkret geht es um eine Erstlinien-Behandlung für Patienten mit inoperablen, wiederkehrenden oder metastasierten Plattenepithel-Karzinomen im Kopf- und Halsbereich, die auch mit dem humanen Papillomavirus 16 infiziert sind. Die Studie wird aber bis zur Auswertung des zweiten dualen primären Endpunkts "Gesamtüberleben" fortgesetzt. Der Aktienkurs knickte im frühen US-Handel um 4,5 Prozent ein.
Erst Ende August hatte Biontech eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs abgebrochen. Dabei wurde Autogene Cevumeran als Monotherapie an Darmkrebs-Hochrisikopatienten getestet, die bereits operiert wurden. Der Aktienkurs war daraufhin an der Börse in New York eingebrochen./mis/lew/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,11 % und einem Kurs von 80,65 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von +55,92 %/+71,88 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
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Genau so ist es. Es ist ja nicht so, dass Grueni bei mir nicht auf Ignorieren steht. Trotzdem bekommt man seine Beiträge immer wieder zu sehen, zumal er momentan wirklich sehr aktiv ist.
Irgendwann muss man sich dann doch aufraffen und etwas dazu sagen. Sonst kann man das Forum früher oder später tatsächlich vergessen. Denn wenn sich diejenigen zurückziehen, die etwas Produktives beitragen und das Forum wirklich bereichern, bleibt am Ende nicht mehr viel übrig.
Schönes Wochenende und gute Nacht an alle!
Deine Antwort bestätigt doch zu 100% Sailers Ausführung.
Grüni.... ich kann hier nur Dir ans "Bein pinkeln", weil die anderen einen echten Mehrwert liefern. Dabei lese ich durchaus gerne kritische Beiträge, auch wenn sie negativ ausfallen. Es muss nicht immer alles positiv sein. Entscheidend ist, dass man sich mit Inhalten auseinandersetzt und Argumente liefert.
Schau dir doch einmal deine Beiträge an. Was bleibt davon übrig? Nichts.... außer zweizeiligem Gerede ohne wirklichen Inhalt.
Nimm dagegen einmal meine letzten beiden Beiträge. Ich behaupte nicht, dass jeder darin etwas Interessantes finden muss. Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere kluge Gedanke dabei ist, aus dem man etwas mitnehmen kann. Gerade der Vergleich mit Moderna ist aus meiner Sicht wichtig. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie knapp das Unternehmen zeitweise vor dem finanziellen Aus stand, wie viele Aktien im Umlauf sind und was ein Kurs von 20 Dollar bei Moderna im Vergleich zu BioNTech bedeuten würde. Bei entsprechender Betrachtung der Aktienzahl hätte das bei BioNTech einem Kurs von ungefähr 11 Dollar entsprochen. Genau solche Zusammenhänge sind es, über die man diskutieren sollte.
Auch meinen Beitrag über Bernd Förtsch habe ich nicht ohne Grund geschrieben. Ich beobachte ihn und sein geschäftliches Umfeld seit rund 28 Jahren. Wer diese Geschichte kennt, kann daraus durchaus etwas über die Mechanismen des Börsenjournalismus und die Dynamik an den Märkten lernen.
Wenn ich mir dagegen deine Beiträge anschaue, fehlt mir genau das....eine Information, eine belastbare Zahl, ein interessanter Link, eine nachvollziehbare Analyse oder wenigstens ein Gedanke, über den man diskutieren kann. Es geht mir ausdrücklich nicht darum, dass du kritisch oder negativ schreibst. Im Gegenteil....Kritische Beiträge sind wichtig, sofern sie Substanz haben.
Was mich extrem stört, ist die Art und Weise, wie sich das Forum dadurch entwickelt. Ich schaue teilweise tagelang nicht hinein. Wenn ich mich dann wieder einlogge und erneut mehrere deiner Beiträge sehe, die für mich keinen erkennbaren Mehrwert bieten, verliere ich zunehmend die Lust an diesem Forum.
Winfix, ganz ehrlich: Hat Grüni hier schon einmal eine Information, eine Zahl oder eine Analyse geliefert, die dir bei deiner Einschätzung der Aktie wirklich weitergeholfen hat? Wenn ja, dann nenne sie gerne.
Und wenn du dazu keine Lust hast, dann wäre es vielleicht besser, einfach einmal weniger zu schreiben.
Oder fragt euch einmal, wo Artikel 14 ist...... Merkt Grüni überhaupt, was seine Beiträge hier inzwischen bewirken?
Mit seinen ständigen Zweizeilern verschiebt er das Forum zunehmend in eine Richtung, bei der ich mich ernsthaft frage, wie lange sich die anderen das noch anschauen wollen.
Ich finde diese Entwicklung inzwischen einfach nur noch eklig.
Niemand ist gezwungen, ausgerechnet hier zu schreiben. Es gibt beispielsweise auch einen Telegram Kanal, in dem BioNTech diskutiert wird.... man muss nicht hier sein!
Wenn es so weitergeht, kann Grüni das Forum irgendwann auch gleich alleine bestreiten. Denn ein Forum lebt nicht davon, dass jemand möglichst viele Beiträge veröffentlicht, sondern davon, dass Menschen ihre Gedanken teilen, Informationen liefern und eine Diskussion voranbringen. Genau das sollte hier wieder im Mittelpunkt stehen.
Mich würde wirklich interessieren, ob nur ich das so sehe oder ob andere inzwischen ähnlich empfinden. Ein Daumen nach oben wäre für mich ein Zeichen, dass ich mit dieser Einschätzung nicht alleine dastehe.