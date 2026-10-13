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    ROUNDUP

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    Nächster Rückschlag für Biontech mit mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Biontechs BNT113 erzielt keinen Überlebensvorteil
    • Studie läuft bis zur Auswertung des Gesamtüberlebens
    • Biontech brach Darmkrebsstudie ab, Aktie stürzte
    ROUNDUP - Nächster Rückschlag für Biontech mit mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    MAINZ (dpa-AFX) - Biontech muss einen weiteren Rückschlag bei der Entwicklung eines möglichen Krebswirkstoffs verkraften. Der Krebsimmuntherapie-Kandidat BNT113 habe bei einem bestimmten Kopf- und Halskrebs in Kombination mit Pembrolizumab keine statistisch signifikante Verbesserung des Überlebens ohne ein Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zu Pembrolizumab als Monotherapie gezeigt, teilten die Mainzer am Dienstag mit. Konkret geht es um eine Erstlinien-Behandlung für Patienten mit inoperablen, wiederkehrenden oder metastasierten Plattenepithel-Karzinomen im Kopf- und Halsbereich, die auch mit dem humanen Papillomavirus 16 infiziert sind. Die Studie wird aber bis zur Auswertung des zweiten dualen primären Endpunkts "Gesamtüberleben" fortgesetzt. Der Aktienkurs knickte im frühen US-Handel um 4,5 Prozent ein.

    Erst Ende August hatte Biontech eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs abgebrochen. Dabei wurde Autogene Cevumeran als Monotherapie an Darmkrebs-Hochrisikopatienten getestet, die bereits operiert wurden. Der Aktienkurs war daraufhin an der Börse in New York eingebrochen./mis/lew/stk/he

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    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,11 % und einem Kurs von 80,65 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von +55,92 %/+71,88 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch ESMO-Studiendaten zu BioNTechs ADCs und BNT327. Diskutiert werden Kursgewinne ebenso wie Rücksetzer nach den Nachrichten, der Einfluss des starken US-Dollars und die Kurskopplung an Moderna. Bei BNT323 stehen Umsatzpotenzial und die Signalwirkung einer Onkologie-Zulassung im Fokus. Ein Bewertungsplus von 50 % wird als Szenario auf Basis von 1 Mrd. Umsatz und einem KUV von 10–12 genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

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