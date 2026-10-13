Silber crasht auf 59,50 USD

-1,36 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,85 % 1 Monat -6,98 % 3 Monate +0,46 % 1 Jahr +16,50 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 59,50und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,34359USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 59,50USD ein Wert von 3.430,89USD geworden – ein Gewinn von +243,09 %.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.