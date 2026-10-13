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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,73 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    BMW
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,81 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Absatzrückgang in China und Sorgen über Nachfrage, Verbrennergeschäft und Stellenabbau. Erwartete Q3-Zahlen und BMWs Wettbewerbsposition werden diskutiert. Hoffnung setzen einige auf die Neue Klasse und die Vorbestellungen des iX3; andere bleiben wegen der unsicheren AutokonJunktur vorsichtig, warten ab oder nennen 43 Euro als Kursziel. Zudem steht die Frage im Raum, ob eine technische Trendumkehr begonnen hat.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.

    Brenntag
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,46 %
    Chart Brenntag
    ISIN: DE000A1DAHH0
    WKN: A1DAHH
    Die Brenntag Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    Scout24
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 5
    Performance 1M: +1,44 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 45,05% PUT: 54,95%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -9,89 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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