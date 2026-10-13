Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.10.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Symrise
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 2
Performance 1M: +10,73 %
Performance 1M: +10,73 %
BMW
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 3
Performance 1M: -13,81 %
Performance 1M: -13,81 %
? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Absatzrückgang in China und Sorgen über Nachfrage, Verbrennergeschäft und Stellenabbau. Erwartete Q3-Zahlen und BMWs Wettbewerbsposition werden diskutiert. Hoffnung setzen einige auf die Neue Klasse und die Vorbestellungen des iX3; andere bleiben wegen der unsicheren AutokonJunktur vorsichtig, warten ab oder nennen 43 Euro als Kursziel. Zudem steht die Frage im Raum, ob eine technische Trendumkehr begonnen hat.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 4
Performance 1M: +4,46 %
Performance 1M: +4,46 %
Scout24
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 5
Performance 1M: +1,44 %
Performance 1M: +1,44 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 45,05%
|PUT: 54,95%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -9,89 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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