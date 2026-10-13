Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Absatzrückgang in China und Sorgen über Nachfrage, Verbrennergeschäft und Stellenabbau. Erwartete Q3-Zahlen und BMWs Wettbewerbsposition werden diskutiert. Hoffnung setzen einige auf die Neue Klasse und die Vorbestellungen des iX3; andere bleiben wegen der unsicheren AutokonJunktur vorsichtig, warten ab oder nennen 43 Euro als Kursziel. Zudem steht die Frage im Raum, ob eine technische Trendumkehr begonnen hat.