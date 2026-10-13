Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 2
Performance 1M: -5,07 %
Performance 1M: -5,07 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 3
Performance 1M: -4,28 %
Performance 1M: -4,28 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 4
Performance 1M: -12,39 %
Performance 1M: -12,39 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 5
Performance 1M: -0,54 %
Performance 1M: -0,54 %
PVA TePla
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 6
Performance 1M: +1,89 %
Performance 1M: +1,89 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 7
Performance 1M: -5,97 %
Performance 1M: -5,97 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Aixtron-Aktie und den Widerstand um 40 Euro. KI-Optoelektronik und HVDC, ein Analystenupgrade sowie stark gestiegene Neubestellungen stützen die Erwartungen; Amundis höhere Beteiligung gilt als positives Signal. Anleger blicken auf die Quartalszahlen. Auch mögliche SiC-Aufträge werden diskutiert, gestützt durch politische Initiativen und Kundennachfrage, wobei Berichte zur Auslastung unbestätigt sind.
OHB
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 8
Performance 1M: -11,32 %
Performance 1M: -11,32 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der OHB-Aktie und mögliche charttechnische Marken: Ein Beitrag sieht bei etwa 98 Euro ein mögliches Triple Bottom, andere fragen nach einem Ziel um 100 Euro. Fundamental werden der Abstand zu den Zielen des Kapitalerhöhungsprospekts und fehlende öffentliche Informationen zum Status von Satelliten thematisiert. Die anstehenden Neunmonatsergebnisse gelten als möglicher Anlass für Klarheit.
IONOS Group
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 9
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
Evotec
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 10
Performance 1M: -20,11 %
Performance 1M: -20,11 %
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