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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,65 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,07 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,28 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -3,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,39 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,48 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,54 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,89 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,97 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Aixtron-Aktie und den Widerstand um 40 Euro. KI-Optoelektronik und HVDC, ein Analystenupgrade sowie stark gestiegene Neubestellungen stützen die Erwartungen; Amundis höhere Beteiligung gilt als positives Signal. Anleger blicken auf die Quartalszahlen. Auch mögliche SiC-Aufträge werden diskutiert, gestützt durch politische Initiativen und Kundennachfrage, wobei Berichte zur Auslastung unbestätigt sind.

    OHB
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 8
    Performance 1M: -11,32 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der OHB-Aktie und mögliche charttechnische Marken: Ein Beitrag sieht bei etwa 98 Euro ein mögliches Triple Bottom, andere fragen nach einem Ziel um 100 Euro. Fundamental werden der Abstand zu den Zielen des Kapitalerhöhungsprospekts und fehlende öffentliche Informationen zum Status von Satelliten thematisiert. Die anstehenden Neunmonatsergebnisse gelten als möglicher Anlass für Klarheit.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,74 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 10
    Performance 1M: -20,11 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

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