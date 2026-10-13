Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Aixtron-Aktie und den Widerstand um 40 Euro. KI-Optoelektronik und HVDC, ein Analystenupgrade sowie stark gestiegene Neubestellungen stützen die Erwartungen; Amundis höhere Beteiligung gilt als positives Signal. Anleger blicken auf die Quartalszahlen. Auch mögliche SiC-Aufträge werden diskutiert, gestützt durch politische Initiativen und Kundennachfrage, wobei Berichte zur Auslastung unbestätigt sind.