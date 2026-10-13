ANALYSE-FLASH
RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 370 Dollar
- RBC belässt JPMorgan auf Outperform, Ziel 370 Dollar
- JPMorgans Gewinn je Aktie blieb hinter Erwartungen
- Nettozinserträge über Plan, Rückstellungen geringer
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 299,7 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +8,89 %/+29,02 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 370 US-Dollar