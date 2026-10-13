Galeria: Waren hinter Absperrband nach der Pleite

Die jüngere Geschichte der Warenhäuser in Deutschland liest sich wie ein blanker Überlebenskampf. 1994 übernahm Kaufhof den Warenhauskonzern Horten, zugleich übernahm Karstadt die Hertie-Gruppe.

Viermal in sechs Jahren: So oft hat die Kaufhauskette Galeria zwischen 2020 und 2026 Insolvenz anmelden müssen. Der Vorgänger Karstadt musste unter Arcandor bereits 2009 mit in die Insolvenz.

1999 fusionierte Karstadt mit dem Versandhaus Quelle zur KarstadtQuelle AG, die 2007 in Arcandor umbenannt wurde.

2008 meldete die eigenständige Hertie GmbH Insolvenz an; 2009 folgten die Insolvenzanträge von Arcandor und der Karstadt Warenhaus GmbH. 2015 übernahm der kanadische Konzern HBC Kaufhof.

2018 fusionierten Karstadt und Kaufhof unter Beteiligung der Signa-Holding zur Galeria Karstadt Kaufhof. Seitdem meldete Galeria 2020, 2022, 2024 und 2026 Insolvenz an.

Was heißen diese zahlreichen Übernahmen und Pleiten? Die große Zeit der Kaufhäuser neigt sich dem Ende zu.

Für Aufregung sorgte am Dienstag Absperrband in den Galeria-Filialen. Playmobil-Spielzeug und die Schuhe von Geox waren beispielsweise hinter rot-weißem Band: "Die Ware in diesem Bereich ist vorübergehend vom Verkauf ausgeschlossen", hieß es dazu von den Hinweisschildern.

Die Unternehmen oder Gesellschaften, die hinter manchen Marken stehen, haben vom sogenannten Aussonderungsrecht gebrauch gemacht.

Dabei kommt es darauf an, wie die Eigentumsverhältnisse und das Weiterverkaufsrecht vertraglich geregelt sind. Bei einem Eigentumsvorbehalt bleibt der Lieferant grundsätzlich so lange Eigentümer der Ware, bis sie vollständig bezahlt ist.

Ist die Ware bei einer Insolvenz noch vorhanden, kann der Lieferant sie unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen des Aussonderungsrechts herausverlangen. Dadurch fällt sie nicht in die Insolvenzmasse.

So wie jetzt geschehen, lagern die Waren hinter Absperrband.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Geox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 0,260EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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