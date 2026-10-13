Containerschiffe können in der Elbe größere Tiefen nutzen

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) teilte mit, die Nachricht sei gut für Hamburg. "Die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens für große Containerschiffe wird damit verbessert."

HAMBURG (dpa-AFX) - Containerschiffe können künftig in der Elbe größere Wassertiefen als zuvor nutzen. Das macht Fahrten für Reedereien attraktiver, weil sie Schiffe schwerer beladen können. Die neuen Regeln gelten laut Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) vom 17. November an. Containerschiffe können dann unabhängig von der Tide mit einem Tiefgang von bis zu 13,8 Metern zwischen Cuxhaven und Hamburg verkehren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Elbvertiefung liegt Jahre zurück



Die Fahrrinne der Unter- und Außenelbe, das ist der Abschnitt von der Nordseemündung bis Hamburg, war von Juli 2019 bis März 2021 ausgebaggert worden. Umweltschützer kritisierten den Ausbau der Wasserstraße.

Zwar hieß es schon Anfang 2022 von den Behörden, dass die Elbvertiefung abgeschlossen sei. Die GDWS schränkte aber im Sommer 2023 die Freigabe ein. Gründe waren Munitionsfunde und Sedimente in der Fahrrinne.

Nach Einschätzung der Hamburger Wirtschaftsbehörde ist die Elbvertiefung bislang nicht vollendet, weil die versprochene Tiefe für von der Tide abhängige Großschiffe nicht erreicht wird. Es fehlen demnach 20 Zentimeter./lkm/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 3.316 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 16:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von -44,73 %/-13,78 % bedeutet.



