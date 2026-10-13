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    AfD-Chefin Weidel

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    Wollen auch einen Diesel-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Weidel sieht Trumps Diesel-Deal als Vorbild
    • Sie fordert Diesel-Deals für deutsche Verbraucher
    • Weidel nennt deutsche Ukraine-Politik gescheitert
    AfD-Chefin Weidel - Wollen auch einen Diesel-Deal
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Alice Weidel sieht im Vorgehen von US-Präsident Donald Trump mit Blick auf Energielieferungen aus Russland ein Vorbild für Deutschland. "Wir wollen auch einen Diesel-Deal für die Deutschen, für unser Land, für Deutschland. Und darum müssen wir uns an den Tisch setzen", sagte sie vor Journalisten in Berlin. Trump gehe mit den USA "einen richtigen Weg", "sehr pragmatisch". "Er hat sich rausgezogen, er schließt Diesel-Deals ab für seine Verbraucher, für die amerikanischen Verbraucher, während wir hier auf der Strecke bleiben", sagte Weidel. Die deutsche Ukraine-Politik sei gescheitert.

    Trump hatte nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündet, er habe mit ihm vereinbart, dass "umgehend" mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt zur Verfügung gestellt würden. Unter anderem die EU kritisierte die Vereinbarung. Trump hatte zudem einen neuen Präsidenten für die Ukraine gefordert und behauptet, Amtsinhaber Wolodymyr Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Ukraine-Krieg zu beenden, und sich dagegen entschieden./jr/DP/men






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