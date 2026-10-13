Arista Networks Aktienkurs sinkt weiter - 13.10.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Arista Networks in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,98 % bestehen.

Am heutigen Handelstag musste die Arista Networks Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,98 % im Minus. Der Kursrückgang der Arista Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,24 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,98 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Arista Networks Aktie damit um -3,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,28 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Arista Networks +56,53 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -0,14 % im Plus-Minus-Bereich. Arista Networks entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Arista Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,07 % 1 Monat +4,28 % 3 Monate +8,98 % 1 Jahr +36,89 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Stand: 13.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,57 Mrd.EUR € wert.

Es ist mal wieder soweit. Erneut schickt eine Nachricht aus China Speicher-Aktien in den Keller. Diesmal ist es eine Meldung von CXMT. Suchen die Anleger nur einen Grund zum Aussteigen oder besteht wirklich eine Gefahr?

Die Aktie von Arista Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 60,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei 55,98 %, über 10 Jahre bei 45,24 %.

Arista Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.