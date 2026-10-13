Suvoda stellt den KI-Assistenten Sofia für klinische Studien zur Verfügung, um schnellere Antworten und Maßnahmen zu ermöglichen

Wichtigste Erkenntnisse

Klinische Studien erfordern eine KI mit Sicherheitsvorkehrungen, die speziell für die regulierte Branche entwickelt wurde, in der viel auf dem Spiel steht und Audit-Trails vorgeschrieben sind.

entwickelt wurde, in der viel auf dem Spiel steht und Audit-Trails vorgeschrieben sind. Sofia trägt dazu bei, komplexe, sich schnell ändernde Studiendaten für Studienteams zugänglicher zu machen, die große Mengen an zeitkritischer Arbeit bewältigen müssen.

für Studienteams zugänglicher zu machen, die große Mengen an zeitkritischer Arbeit bewältigen müssen. Studienteams können so schneller Antworten erhalten und sicher handeln. Sofia geht über die reine Informationsbeschaffung hinaus und kann im Auftrag vielbeschäftigter Nutzer autorisierte Systemaktionen ausführen, wobei die in klinischen Studien erforderlichen Berechtigungen und Prüfpfade gewahrt bleiben.

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Suvoda, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, gab heute bekannt, dass Sofia, sein KI-Assistent auf der Suvoda-Plattform, für alle neuen klinischen Studien bereit ist, die Suvoda RTSM/IRT oder Suvoda eCOA nutzen. Sofia bietet Sponsoren, CROs und Studienzentren einen schnelleren Zugriff auf Studiendaten und die Möglichkeit, darauf zu reagieren – dank einer KI, die speziell für die regulierte klinische Forschung entwickelt wurde.

„Sofia übernimmt die routinemäßigen operativen Aufgaben, sodass sich Sponsoren, CROs und Studienzentren auf die Entscheidungen konzentrieren können, die ihr Urteilsvermögen erfordern", sagte E.K. Koh, leitender Produktmanager bei Suvoda. „Wir haben sie mit der Sorgfalt entwickelt, die klinische Studien erfordern, denn in diesem Umfeld gibt es keinen Spielraum für falsche Antworten."

Teams in klinischen Studien bewältigen ein hohes Volumen an zeitkritischen Aufgaben. Sie verfolgen den Arzneimittelbestand, prüfen Versanddetails, überwachen die Termine für Patientenbesuche und verwalten die Einhaltung von Fragebögen an Standorten weltweit. Die Überprüfung dieser Datenströme kann die Aufmerksamkeit von den Patienten und von Entscheidungen ablenken, die ein hohes Maß an Urteilsvermögen erfordern. Sofia wurde entwickelt, um diese Situation zu ändern. Das Ziel ist es, komplexe, sich schnell ändernde Studiendaten zugänglicher zu machen, damit sich die Teams auf die Bereiche konzentrieren können, in denen menschliches Fachwissen am wichtigsten ist.