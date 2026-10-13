JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Telefonkonferenz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der Automobil- und Industriezulieferer habe sich vorsichtig optimistisch gezeigt mit Blick auf das Schlussquartal, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So befänden sich die Geschäftssegmente Vehicle Lifetime Solutions und E-Mobilität auf dem richtigen Weg./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 5,86EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,70
Kursziel alt: 8,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,70
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