JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Telefonkonferenz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Der Automobil- und Industriezulieferer habe sich vorsichtig optimistisch gezeigt mit Blick auf das Schlussquartal, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So befänden sich die Geschäftssegmente Vehicle Lifetime Solutions und E-Mobilität auf dem richtigen Weg./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 5,86EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,70

Kursziel alt: 8,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,70 € , was eine Steigerung von +47,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer