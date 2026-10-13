🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Huthi-Miliz droht mit Angriffen auf saudische Ölanlagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Huthis drohen mit Angriffen auf Riad und Aramco
    • Explosionen in Sanaa nach gemeldeten Luftangriffen
    • Kämpfe dauern an, Riad fängt erneut Drohnen ab
    Huthi-Miliz droht mit Angriffen auf saudische Ölanlagen
    Foto: Stringer - dpa

    RIAD/SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz im Jemen hat mit weiteren Angriffen auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad und auf Ölanlagen des Königreichs gedroht. Der Flughafen wie auch das Hauptquartier des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Dammam im Osten und eine seiner Raffinerien würden angegriffen, wenn Saudi-Arabien Ziele in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angreifen sollte.

    Sämtliche Arbeiter, Ingenieure und andere Angestellte wurden aufgefordert, die saudischen Anlagen zum eigenen Schutz zu meiden. Huthi-Militärsprecher Jahja Sari veröffentlichte die Koordinaten der genannten Ziele in Saudi-Arabien - offenbar als Warnung eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs.

    Explosionen in Sanaa

    Die Fernsehsender Al Jazeera und Al-Arabija berichteten heute von Explosionen in Sanaa. Der Huthi-Fernsehsender Al-Masirah berichtete, dass Saudi-Arabien Ölanlagen westlich von Sanaa angegriffen habe. Sari teilte mit, die Miliz reagiere auf Angriffe in Sanaa. Kurz zuvor forderte das von Riad angeführte Militärbündnis im Jemen Anwohner in Nähe der Ölanlage auf, sich in Sicherheit zu begeben. Grund der Warnung sei ein bevorstehender Einsatz, teilte das Bündnis ohne weitere Details mit.

    Die Yemen Petroleum Company (YPC) wird von den Huthi kontrolliert, die auch die Einnahmen verwalten. Die schiitische Miliz finanziert ihren Kampf unter anderem durch den Verkauf von Öl und Erdölerzeugnissen auf dem Schwarzmarkt sowie durch Schmuggel von Waren über die von ihr kontrollierten Häfen am Roten Meer. Das Unternehmen teilte mit, es habe Vorsichtsmaßnahmen für Notfälle getroffen.

    Auch in weiteren Landesteilen halten die Gefechte an. Die von den Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba berichtete, dass saudische Kampfjets unter anderem Ziele in der Provinz Tais angriffen. Das saudisch angeführte Militärbündnis, das im Jemen gegen die Huthi kämpft, fing in Riad erneut mehrere Drohnen ab./jot/DP/men





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Huthi-Miliz droht mit Angriffen auf saudische Ölanlagen Die Huthi-Miliz im Jemen hat mit weiteren Angriffen auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad und auf Ölanlagen des Königreichs gedroht. Der Flughafen wie auch das Hauptquartier des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Dammam im Osten und eine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     