JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne nun mit einem stärkeren Wachstum auf vergleichbarer Basis, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu trage vor allem das Segment Düfte und Beauty des Herstellers von Duft- und Aromastoffen bei. Auch hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität wurde die Expertin etwas optimistischer./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,02 % und einem Kurs von 4.075EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4100
Kursziel alt: 3700
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4100
Kursziel alt: 3700
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