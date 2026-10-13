JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne nun mit einem stärkeren Wachstum auf vergleichbarer Basis, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu trage vor allem das Segment Düfte und Beauty des Herstellers von Duft- und Aromastoffen bei. Auch hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität wurde die Expertin etwas optimistischer./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,02 % und einem Kurs von 4.075EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4100

Kursziel alt: 3700

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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