ROUNDUP
Wildberger will KI-Umsätze in Deutschland besteuern
- KI-Umsätze sollen laut Wildberger besteuert werden
- Einnahmen sollen den Umbau des Arbeitsmarkts finanzieren
- KI wandelt Jobs; Umschulungen und neue Berufe nötig
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) plädiert dafür, die Umsätze mit Künstlicher Intelligenz in Deutschland zu besteuern. Mit dem Geld sollte aus seiner Sicht der Umbau des Arbeitsmarkts bezahlt werden. "Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern, und mit dem Geld können wir den Umbau finanzieren, das ist auch mein Ansatz", sagte Wildberger dem Tagesspiegel. "Wenn hierzulande Wachstum und Wertschöpfung entstehen, müssen hierzulande auch Steuern gezahlt werden."
Im Interview mit RTL/ntv schränkte Wildberger seine Aussagen später ein. "Ich will Wachstum durch KI und rede nicht über neue Steuern", sagte er. Zunächst müsse Deutschland die wirtschaftlichen Chancen der Technologie nutzen. "Mein Vorschlag ist: Lassen wir doch erst mal das Wachstum kommen", sagte der Minister. Eine spätere Besteuerung schloss er nicht aus.
Microsoft -Gründer Bill Gates fordert schon länger, Roboter und KI zu besteuern. Er will so den Anreiz verringern, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Gates befürchtet, dass Künstliche Intelligenz zu massiven Jobverlusten führen könnte.
Auch Wildberger rechnet damit, dass KI die Arbeitswelt grundlegend verändern wird. Langfristig entstehe zwar mehr Beschäftigung, aber in anderen Jobs als heute. Umschulungen und neue Tätigkeiten, etwa im Handwerk oder in der Pflege, müssten finanziert werden, so der Minister. Dafür brauche es Wachstum und Offenheit für andere Instrumente./wn/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 488,7 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +49,32 %/+76,34 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....
Microsoft hat am 29. Juli 2026 nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie sowie beim Umsatz übertroffen.
Finanzdaten des Q4 2026
- Umsatz: 90,01 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden rund 87,61 Milliarden US-Dollar).
- Gewinn je Aktie (EPS): 4,74 US-Dollar bereinigt (erwartet wurden 4,24 US-Dollar). [https://www.streetinsider.com/Earnings/Microsoft+%28MSFT%29+Tops+Q4+EPS+by+50c/26834748.html]
Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026
- Umsatz im Gesamtjahr: 331,8 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Nettogewinn (GAAP): 133,7 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 31 %).
- Verwässerter Gewinn je Aktie (GAAP): 17,95 US-Dollar.
- Ausschüttungen: Microsoft gab im vierten Quartal 10,2 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück.
Ist sehr ruhig hier geworden. MSFT ist aktuell bei den Investoren nicht interessant so scheint es. Dabei ist sie immer noch im Angebot. Will nur sagen nicht das sich in 6 Monaten wieder alle ärgern. Zum Einstieg wird nicht geklingelt, ich sag mal so: wenn nicht jetzt wann dann?