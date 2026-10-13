Wildberger will KI-Umsätze in Deutschland besteuern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) plädiert dafür, die Umsätze mit Künstlicher Intelligenz in Deutschland zu besteuern. Mit dem Geld sollte aus seiner Sicht der Umbau des Arbeitsmarkts bezahlt werden. "Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern, und mit dem Geld können wir den Umbau finanzieren, das ist auch mein Ansatz", sagte Wildberger dem Tagesspiegel. "Wenn hierzulande Wachstum und Wertschöpfung entstehen, müssen hierzulande auch Steuern gezahlt werden."

Im Interview mit RTL/ntv schränkte Wildberger seine Aussagen später ein. "Ich will Wachstum durch KI und rede nicht über neue Steuern", sagte er. Zunächst müsse Deutschland die wirtschaftlichen Chancen der Technologie nutzen. "Mein Vorschlag ist: Lassen wir doch erst mal das Wachstum kommen", sagte der Minister. Eine spätere Besteuerung schloss er nicht aus.