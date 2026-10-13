DAX rutscht ins Minus – US-Berichtssaison kann noch nicht überzeugen

An der Wall Street wächst die Skepsis gegenüber den hohen Bewertungen vieler Technologie- und Halbleiterunternehmen. Gleichzeitig werden die attraktiven Renditen am Anleihemarkt zunehmend zu einer ernsthaften Konkurrenz.

Je höher die Bewertungen und je attraktiver die Anleiherenditen, desto größer wird der Druck auf die Unternehmen, ihre Aktienkurse mit überzeugenden Gewinnen zu rechtfertigen.



Die heute vorgelegten Quartalszahlen von JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, UnitedHealth und Johnson & Johnson fielen insgesamt besser als erwartet aus. Dennoch können sie die Anleger nur teilweise überzeugen. Das zeigt, wie hoch die Messlatte inzwischen liegt. Gute Zahlen allein reichen nicht mehr aus, um neue Kursfantasie zu entfachen. Die Unternehmen müssen die Erwartungen inzwischen deutlich übertreffen, um weitere Käufer anzulocken.



Eine Ausnahme bildet Goldman Sachs. Die Investmentbank konnte mit Rekorderlösen und einem boomenden Beratungsgeschäft selbst optimistische Prognosen übertreffen. Die Zahlen zeigen, dass die Berichtssaison durchaus positive Überraschungen bereithält. Entscheidend wird allerdings sein, ob solche Ergebnisse die Ausnahme bleiben oder sich die Gewinnstärke auf weitere Branchen ausweitet. Auffällig im DAX war heute die Nachfrage nach den zuletzt stark abgestraften Aktien. Mit Symrise, Deutscher Telekom und Vonovia standen vorwiegend defensive Werte auf den Einkaufslisten der Anleger. Nach den deutlichen Kursverlusten ist das Chance-Risiko-Verhältnis scheinbar wieder attraktiver geworden. An den grundlegenden Belastungsfaktoren hat sich allerdings wenig geändert. Die leichte Erholung ist deshalb weniger Ausdruck neuer Zuversicht als vielmehr eine gezielte Suche nach günstiger bewerteten Aktien. Die Anleger kaufen derzeit nicht den breiten Markt, sondern vor allem die Verlierer der vergangenen Wochen.