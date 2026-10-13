Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.162,14USD pro Feinunze und notiert damit -0,23 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,60 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,99USD und verzeichnet ein Plus von +0,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 94,19USD und verzeichnet ein Plus von +1,09 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.130,00 USD -1,48 % Platin 1.673,00 USD -0,98 % Aluminium 3.006,14 USD -0,55 % Erdgas 3,242 USD +2,28 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +2,28 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.10.26, 17:29 Uhr.