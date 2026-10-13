Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.162,14USD pro Feinunze und notiert damit -0,23 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,60 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,99USD und verzeichnet ein Plus von +0,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 94,19USD und verzeichnet ein Plus von +1,09 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.130,00USD
|-1,48 %
|Platin
|1.673,00USD
|-0,98 %
|Aluminium
|3.006,14USD
|-0,55 %
|Erdgas
|3,242USD
|+2,28 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +2,28 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
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Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.10.26, 17:29 Uhr.