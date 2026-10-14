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    Satelliten gegen Mobilfunk

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    Warnung vor SpaceX: Wird Elon Musk zur Gefahr für diese Aktie?

    SpaceX baut Starlink aus und erhöht den Druck auf etablierte Telekomkonzerne. Bernstein reagiert und stuft die AT&T-Aktie herab. Wie groß ist die Gefahr?

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    Satelliten gegen Mobilfunk - Warnung vor SpaceX: Wird Elon Musk zur Gefahr für diese Aktie?
    Foto: Eric Gay - AP/dpa

    Der Satellitenkonzern SpaceX könnte den etablierten Telekommunikationsanbietern zunehmend Marktanteile streitig machen. Das setzt auch AT&T unter Druck. Die Investmentbank Bernstein zieht deshalb die Reißleine und stuft die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns herab.

    Statt "Outperform" lautet die Empfehlung nun "Market Perform". Zugleich senkte Bernstein das Kursziel von 25 auf 24 US-Dollar. Damit liegt es deutlich unter dem von Seeking Alpha ermittelten durchschnittlichen Wall-Street-Kursziel von 28,76 US-Dollar.

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    "Wir stufen AT&T herab [...] um dem anhaltenden – und berechtigten – Druck Rechnung zu tragen, der durch den Vorstoß von SpaceX in die Breitband- und Mobilfunkmärkte entsteht", schrieb Analyst Laurent Yoon am Montag in einer Mitteilung an Kunden. Zusätzlichen Gegenwind sieht er durch die jüngsten Preisbewegungen der etablierten Anbieter und saisonale Effekte im vierten Quartal.

    Im aktuellen Marktumfeld falle es zunehmend schwer, die positive Einstufung etablierter Telekommunikationsunternehmen zu rechtfertigen. Auch niedrige Bewertungen änderten daran wenig. Yoon rechnet mit anhaltender Volatilität.

    Starlink baut seine Kapazitäten aus

    Ein wichtiger Treiber der Entwicklung ist der Satelliteninternetdienst Starlink. Im vergangenen Monat brachte SpaceX im Rahmen seiner Starship-14-Mission erstmals eine erste Gruppe von Starlink-V3-Satelliten erfolgreich in den Orbit. Damit beginnt laut Yoon eine voraussichtlich erhebliche Erweiterung der verfügbaren Kapazitäten.

    Der von Elon Musk geführte Konzern verschärft damit den Wettbewerb in der drahtlosen Kommunikation. Neue, satellitengestützte Anbieter gewinnen an Bedeutung und könnten die Preissetzungsmacht etablierter Telekommunikationsunternehmen weiter schwächen.

    Yoon erwartet deshalb eine länger anhaltende Debatte unter Anlegern darüber, wie stark Starlink den Markt verändern und ob der Dienst seine Preise aggressiver gestalten wird.

    An Starlinks Wachstumspotenzial zweifelt der Analyst kaum. Der Dienst könne noch lange neue Abonnenten gewinnen. Wie stark die Konkurrenz das traditionelle Telekommunikationsgeschäft tatsächlich aufmische, sei zwar offen. Der Druck auf die etablierten Anbieter dürfte jedoch bestehen bleiben, während Starlink sein Satellitennetz ausbaue und flexibler im Wettbewerb werde.

    AT&T-Aktie schwächelt

    Mit seiner skeptischen Einschätzung stellt sich Bernstein gegen die Mehrheit der Analysten. Laut Daten von LSEG empfehlen 15 von 27 Experten, die AT&T beobachten, die Aktie zum Kauf oder sogar zum starken Kauf.

    An der Börse hat der Telekommunikationskonzern allerdings bereits Federn gelassen. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie mehr als 9 Prozent und entwickelte sich damit schlechter als der Gesamtmarkt. Die SpaceX-Aktie legte dagegen in den vergangenen drei Monaten um 17 Prozent zu. Das Unternehmen ging Anfang dieses Jahres an die Börse. Bernstein gehörte zu den Banken, die den Börsengang begleiteten.

    SpaceX

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    Die Einschätzung ist allerdings mit Vorsicht zu genießen: Bei TipRanks erhält der Analyst lediglich einen von fünf Sternen und belegt mit einer Erfolgsquote von 45 Prozent lediglich Rang 10.143 von insgesamt 12.531 Analysten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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